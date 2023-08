BRICS: ईरान, सऊदी अरब और UAE समेत ये 6 देश BRICS में हुए शामिल, अब इस नए नाम से मिलेगी पहचान

BRICS: छह देशों को शामिल करने के बाद BRICS को BRICS PLUS नाम दिया गया है।

न्यूज डेस्क Edited by Vivek Awasthi Written by

BRICS: ब्रिक्स में छह नए देश शामिल। (फोटो सोर्स: PTI)

BRICS: ब्रिक्स (BRICS) में छह नए देशों को सदस्यता मिल गई है। ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, यूएई और सऊदी अरब को ब्रिक्स में शामिल किया गया है। इसी के साथ BRICS को BRICS PLUS नाम दिया गया है। जोहान्सबर्ग में चल रहे BRICS के 15वें समिट में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा ने यह ऐलान किया। इस दौरान पीएम मोदी भी मौजूद रहे। रामफोस ने कहा कि विस्तार प्रक्रिया के पहले चरण पर हमारी सहमकि है। अन्य चरण उसके बाद होंगे। उन्होंने कहा कि अभी हमवे अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने के लिए इनावाइट किया है। इन देशों की सदस्यता 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। जानिए पीएम मोदी ने क्या कहा? इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘मुझे खुशी है कि तीन दिनों की चर्चा से कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हमने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि भारत ने ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का हमेशा से पूरी तरह समर्थन किया है। मोदी ने कहा कि भारत का यह मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी एक साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। मोदी ने कहा कि इस कदम से विश्व के अनेक देशों का विश्ववास और मजबूत होगा।’ जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट चल रहा है। इस समिट में ब्रिक्स ग्रुप का विस्तार सबसे प्रमुख सब्जेक्ट है। 40 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। इन देशों में से 23 देशों ने इसकी सदस्यता के लिए आवेदन भी किया है। क्या है ब्रिक्स? ब्रिक्स दुनिया की सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। BRICS में अभी 5 देश B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चीन और S से साउथ अफ्रीका शामिल थे। अब इसमें 6 और देशों को शामिल किया गया है। यानी ब्रिक्स में अब कुल 11 सदस्य हो जाएंगे।

