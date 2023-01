Brazil Riot: ब्राजील में राष्ट्रपति भवन,संसद और सुप्रीम कोर्ट में बोल्सोनारो के समर्थकों का हमला, US President बाइडेन ने की निंदा

Brazil Riots: पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने अपनी चुनावी हार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने वामपंथी प्रतिद्वंद्वी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा को हटाने की मांग की है।

Brasilia में हजारों प्रदर्शनकारियों ने थ्री पॉवर्स स्क्वायर के सुरक्षा बैरिकेड्स को तोड़ दिया और इमारतों में जमकर हंगामा किया। (PHOTO- AP)

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram