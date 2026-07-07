बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पास सावर के इलाके में आयोजित एक रैली के दौरान सोमवार रात को बम विस्फोट हो गया। यह रैली नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) की ओर से रखी गई थी। विस्फोट में तीन लोग घायल हो गए।

धमाके के वक्त एनसीपी के संयोजक और ढाका-11 सीट से सांसद नाहिद इस्लाम मंच पर मौजूद थे। नाहिद इस्लाम जुलाई, 2024 में देश में हुए विद्रोह के प्रमुख चेहरों में से एक हैं।

इस विद्रोह के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। एनसीपी ने शेख हसीना का पुरजोर विरोध किया था। शेख हसीना मौजूदा वक्त में भारत में रह रही हैं।

ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, एनसीपी के नेता आरिफुर रहमान तुहिन ने बम विस्फोट होने की बात कबूल की है। उन्होंने बताया कि एनसीपी की रैली पर हमला किया गया, जिसमें तीन लोग घायल हुए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

यह विस्फोट रात करीब 9:45 बजे सावर थाना स्टैंड के पास ईदगाह मैदान में हुआ। एनसीपी के नेता यासिर अराफात ने ढाका ट्रिब्यून को बताया कि जब हुआ उस वक्त ढाका जिले में एनसीपी की संयोजक इंजीनियर नबीला तस्नीद सभा को संबोधित कर रही थीं। उस दौरान नाहिद इस्लाम के अलावा अख्तर हुसैन, सांसद सरजिस आलम भी मंच पर मौजूद थे।

‘जुलाई आंदोलन’ की दूसरी वर्षगांठ पर निकाली गई रैली

एनसीपी की ओर से यह रैली ‘जुलाई आंदोलन’ की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर रखी गई थी। 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन के बाद ही शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। इस दौरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी थी और ढाका और इसके आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी।

हिंसा में 1,000 लोगों की मौत हो गई थी और 20,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। सरकार को कई दिन तक ढाका में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। हालात खराब होने के बाद शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा था।

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