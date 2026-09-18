Pakistan Bomb Blast: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वां में पुलिस लाइन के पास एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके के चलते आस-पास के इलाकों में भारी तबाही हुई। धमाके की वजह से 15 लोगों की मौत और 30 लोगों के बुरी तरह घायल होने की पुष्टि की गई है। ये संख्या और बढ़ भी सकती है।

मस्जिद में धमाके के बाद टीवी और सोशल मीडिया पर वीडियोज वायरल हो रहे हैं। इसमें नागरिको के मलबे में दबे होने और लोग उन्हें निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। राहत बचाव का कार्य प्रशासन द्वारा भी शुरू कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मरने वाले 16 लोगों में से 5 पुलिसकर्मी भी हैं।

गाड़ी में भरा था विस्फोटक

खैबर पख्तूनख्वा के इंस्पेक्टर जनरल (आईजी) जुल्फिकार हमीद द्वारा जारी प्रारंभिक बयान में कहा गया है कि विस्फोट कोहाट पुलिस लाइंस स्थित एक मस्जिद में हुआ। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि विस्फोटक से भरी एक गाड़ी को इमारत से टकराया गया था।

वहीं बाद में एक बयान में उन्होंने कहा कि एक आत्मघाती हमलावर ने स्पेशल ब्रांच की इमारत के पास खुद को उड़ा लिया, और बताया कि फ़ितना अल ख्वारिज आतंकवादियों के साथ गोलीबारी जारी है।

लगातार बढ़ता जा रहा है टकराव

जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान के केपी प्रांत में लंबे समय से हिंसा और अशांति लगातार बढ़ती ही जा रही है। राज्य में कई सशस्त्र गुटों ने पाकिस्तानी सरकार और फौज के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी है। ये गुट लगातार पाकिस्तानी सेना से जुड़े ठिकानों को निशाना बना रहे हैं।

पिछले कुछ महीनों में केपी में कई बड़े हमले हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने कड़ी कार्रवाई की बात रही है लेकिन अब तक वह इन गुटों के सामने बेबस ही नजर आई है, जिसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण शुक्रवार को हुआ बम धमाका भी है।

पंजाब पुलिस ने शनिवार को कहा कि उसने विदेश स्थित एक आतंकी गिरोह का भंडाफोड़ करके दो लोगों को गिरफ्तार करने के साथ आरडीएक्स से भरा और पूरी तरह से तैयार एक परिष्कृत विस्फोटक उपकरण (आईईडी) बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आतंकी साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। पढ़िए पूरी खबर…