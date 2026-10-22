लाल सागर में यमन के पास समुद्री तट पर एक बार फिर से भारतीय नागरिकों को ले जा रही बोट को निशाना बनाया गया है। इसपर 14 भारतीय नागरिक सवार थे। इस बीच यमन में भारतीय दूतावास ने गुरुवार को कहा कि वह यमन के तट पर हुई घटना के बारे में जानकारी जुटा रही है। हूती प्रवक्ता ने सऊदी की कार्यवाही को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है।

भारतीय दूतावास ने X पर एक पोस्ट में कहा, “हमने आज यमन के तट पर एक बोट पर सवार 14 भारतीय नागरिकों से जुड़ी एक घटना के बारे में रिपोर्ट देखी हैं। हम घटना के बारे में और डिटेल्स पता लगा रहे हैं और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई पक्का करने के लिए हर मुमकिन मदद देंगे।”

हूतियों ने सऊदी पर लगाया आरोप

कुछ अरब मीडिया ने यमन के हूती प्रवक्ता याह्या सारी के हवाले से दावा किया कि सऊदी अरब की सेना ने लाल सागर में यमन के तट पर जुकार आइलैंड के पास भारतीय बोट को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि बोट में 14 भारतीय नागरिक सवार थे और हूती फोर्स उन्हें बचा रही है। उन्होंने कहा कि और डिटेल्स बाद में दी जाएंगी।

ईरान के सपोर्ट वाले हूतियों और सऊदी अरब के बीच दुश्मनी हाल के महीनों में बढ़ गई है, जिसमें दोनों तरफ से एक-दूसरे की फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। सऊदी अरब के एक बड़े एयरपोर्ट और एक ऑयल फील्ड पर यमन के ईरान के सपोर्ट वाले हूतियों के दो अलग-अलग हमलों में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।

रियाद में भी हमले

रियाद में भारतीय दूतावास ने कहा कि बुधवार शाम दम्मम में किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में मारे गए दो लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल था और आठ घायलों में दो अन्य भारतीय भी शामिल थे। सऊदी अरामको के शायबा ऑयल फील्ड पर हुए एक अलग हमले में एक और भारतीय घायल हो गया।

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सऊदी अरब में स्थित भारतीय दूतावास ने गुरुवार को बताया कि दम्माम में किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हमला हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों में एक भारतीय नागरिक है। इसके अलावा इस हमले में 8 लोगों के घायल होने की जानकारी है। घायलों में भी दो भारतीय शामिल हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पढ़ें पूरी खबर