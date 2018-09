अमेरिका में दिवंगत गायिका अरेथा फ्रैंकलिन का अंतिम संस्‍कार करवाने के लिए आए बिशप ने मंच पर ही मशहूर सिंगर अरियाना ग्रांड को दबोच लिया। अब अपनी इस हरकत के लिए बिशप ने माफी मांगी है। बिशप की सार्वजनिक रूप से की गई इस हरकत पर लोगों में काफी आक्रोश है। जिस वक्‍त ये घटना हुई 25 साल की पॉप स्‍टार अरियाना ग्रांड मंच पर अ‍रेथा फ्रैंकलिन के एलबम अ नेचुरल वुमन का मशहूर गाना ,’यू मेक मी फील लाइक’ गा रहीं थीं। अरेथा फ्रैंकलिन को अमेरिका की क्‍वीन ऑफ सोल भी कहा जाता है। उनके सम्‍मान में कई संगीतकार अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे। इस कार्यक्रम में कई राष्‍ट्रपति, फिल्‍म और संगीत जगत के सितारे मौजूद थे।

अरियाना ग्रांड की प्रस्‍तुति खत्‍म होने के बाद बिशप चार्ल्‍स एच. एलिस तृतीय ने उन्‍हें बधाई दी। इस दौरान बिशप चार्ल्‍स ने अरियाना को गले लगाकर बधाई दी। इसके बाद मंच पर ही बिशप ने अपना हाथ गायिका की कमर से ऊपर लेते हुए उन्‍हें कथित तौर पर गलत तरीके से छुआ। ये घटना 31 अगस्‍त 2018 की है। ये अमेरिका के डेट्रॉयट के ग्रेटर ग्रेस टेंपल चर्च में घटित हुई थी।

#RespectAriana is now trending worldwide after Bishop Charles H. Ellis III was spotted inappropriately groping Ariana Grande at Aretha Franklin’s funeral earlier today. pic.twitter.com/Tra5dqz6U1

