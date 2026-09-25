Benjamin Netanyahu UNGA: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में दिए अपने हालिया संबोधन में राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने न्यूयॉर्क के राजनेता ममदानी पर सीधा निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने नेतन्याहू की आवाज को दबाने और उन्हें अमेरिका आने से रोकने की कोशिश की।

नेतन्याहू ने साफ लहजे में कहा कि उनकी आवाज और सच को किसी भी दबाव में दबाया नहीं जा सकता है। नेतन्याहू ने शहर में रहने वाले यहूदी समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जब से ममदानी प्रशासनिक भूमिका में आए हैं, तब से न्यूयॉर्क में रहने वाले कई यहूदी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

आरोपों की बौछार और विवादित संबंध

नेतन्याहू ने कहा है कि कई स्थानीय निवासियों ने उनसे संपर्क कर अपना दुख साझा किया है कि यह शहर अब वैसा नहीं रहा जैसा वे पहले जानते थे और यहां स्थितियां तेजी से बदली हैं। इजराइली प्रधानमंत्री ने ममदानी के करीबियों और उनके सहयोगियों पर भी तीखे हमले किए।

उन्होंने आरोप लगाया कि ममदानी उन अपराधियों की तारीफ करते हैं जिन्हें आतंकी संगठन हमास का समर्थन करने के लिए सजा दी गई है। इसके अलावा, 9/11 के आतंकी हमले को जायज ठहराने वाले हसन पाइकर जैसे विवादित चेहरों के साथ ममदानी के रिश्तों पर भी नेतन्याहू ने कड़े सवाल उठाए।

जोहरान ममदानी पर बोला बड़ा हमला

अपने भाषण के दौरान नेतन्याहू ने एक फिलिस्तीनी पत्रकार का जिक्र करते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ममदानी ने अपने घर पर एक ऐसे पत्रकार को आमंत्रित किया जिसने हमास के आतंकियों द्वारा इजराइली बंधकों पर किए गए अत्याचारों को कैमरे में रिकॉर्ड किया था।

नेतन्याहू के अनुसार, उस पत्रकार ने बाद में खुद स्वीकार किया था कि उसने आतंकियों को बचाने की नीयत से उन वीडियो को कभी सार्वजनिक नहीं किया। नेतन्याहू ने ममदानी के परिवार की सोशल मीडिया गतिविधियों को भी जनता के सामने रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि ममदानी की पत्नी ने 7 अक्टूबर के हमले की तारीफ करने वाली और तेल अवीव के अस्तित्व को नकारने वाली सोशल मीडिया पोस्ट्स को लाइक किया था।

इजरायल पर बेबुनियाद आरोप लगाने का दावा

नेतन्याहू के मुताबिक, इन तमाम संवेदनशील और गंभीर मुद्दों पर ममदानी की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े करती है। अपने संबोधन में नेतन्याहू ने इजराइल पर लग रहे नरसंहार के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल पर बार-बार बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। इजराइल ने किसी भी तरह का नरसंहार नहीं किया है, बल्कि अपने देश और नागरिकों को संभावित नरसंहार से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।

दुनिया भर में बढ़ते यहूदी विरोध पर बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अब वे दिन बीत चुके हैं जब यहूदियों को बेबस शिकार समझकर कत्ल के लिए भेज दिया जाता था। आज इजराइल के पास अपना एक स्वतंत्र देश है, एक आधुनिक और शक्तिशाली सेना है तथा ऐसे नागरिक हैं जो अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए पूरी तरह से एकजुट और सक्षम हैं।

अंतरराष्ट्रीय साजिश के आरोप

नेतन्याहू ने विदेशी ताकतों पर इजराइल के खिलाफ वैश्विक स्तर पर भ्रम और नफरत फैलाने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कतर का विशेष रूप से नाम लेते हुए कहा कि उसने अरबों डॉलर खर्च करके युवाओं के मन में इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रति नफरत भरने का काम किया है। उन्होंने कतर पर 7 अक्टूबर के हमले में शामिल हमास के आतंकियों को पनाह देने का भी आरोप लगाया।

संबोधन के अंत में नेतन्याहू ने तुर्की और उसके राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने एर्दोगन को एक तानाशाह करार देते हुए कहा कि तुर्की अब यहूदी विरोधी दुष्प्रचार का नया केंद्र बन चुका है। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि एर्दोगन की सरकार हमास के प्रमुखों को संरक्षण देने के साथ-साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन करने और पत्रकारों को जेल में डालने का काम कर रही है।

इजरायल ने पूर्वी यरूशलम में स्थित ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दे दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूके, फ्रांस और कनाडा की ओर से आयात पर बैन लगाने के प्लान के जवाब में यह कड़ा रूख अपनाया है। यूके, फ्रांस और कनाडा की वेस्ट बैंक में इज़राइली बस्तियों से होने वाले आयात को रोकना चाहते हैं। इसे लेकर तीनों देश प्लान बना रहे हैं, जिसकी जानकारी ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने मंगलवार को दी। पढ़िए पूरी खबर…