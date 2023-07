जो बाइडन से निराश जिनपिंग को Henry Kissinger से आस, चीन ने अपने पुराने दोस्त को दिया रेड कारपेट वेलकम

चीन के स्टेट मीडिया ने वांग यी को यह कहते हुए रिपोर्ट किया कि किसिंजर ने “चीन-अमेरिका संबंधों के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया है” और संयुक्त राज्य अमेरिका की चीन नीति को “किसिंजर के राजनयिक ज्ञान और निक्सन के राजनीतिक साहस” की आवश्यकता है।

1971 में हेनरी किसिंजर (बाएं) चीनी राष्ट्रपति माओत्से तुंग (दाएं) और प्रधान मंत्री चाउ एन-लाई (बीच में)। (फोटो- विकिमीडिया कॉमन्स)

ऋषिका सिंह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार (19 जुलाई 2023) को बीजिंग में अनुभवी अमेरिकी राजनयिक हेनरी किसिंजर से मुलाकात की, उन्हें “पुराना दोस्त” कहा और उनके साथ अमेरिका-चीन के बिगड़ते रिश्तों पर चर्चा की। अब 100 वर्ष के हो चुके हेनरी किसिंजर ने 1970 के दशक में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और गेराल्ड आर फोर्ड के अधीन अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य किया। अन्य बातों के अलावा उन्होंने अमेरिका और चीन के बीच संबंधों को सामान्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन की यात्रा के बाद हुआ दौरा किसिंजर ने कार्यालय छोड़ने के बाद से नियमित रूप से चीन का दौरा किया है। अपनी ताजी यात्रा में उन्होंने चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी और रक्षा मंत्री ली शांगफू से भी मुलाकात की। यह यात्रा अमेरिकी सरकार के कई शीर्ष अधिकारियों और राजनयिकों जैसे कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन की हाल ही में चीन यात्रा के बाद हो रही है। चीन के स्टेट मीडिया ने वांग यी को यह कहते हुए रिपोर्ट किया कि किसिंजर ने “चीन-अमेरिका संबंधों के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया है” और संयुक्त राज्य अमेरिका की चीन नीति को “किसिंजर के राजनयिक ज्ञान और निक्सन के राजनीतिक साहस” की आवश्यकता है। अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था और सोवियत संघ साम्यवाद का था हेनरी किसिंजर को 1969 में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उस समय शीत युद्ध अपने चरम पर था, जिसने दुनिया को विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अत्यधिक ध्रुवीकृत कैंपों में विभाजित कर दिया था – अमेरिका ने पूंजीवाद और लोकतंत्र का चैंपियन होने का दावा किया था, जबकि यूएसएसआर ने साम्यवाद का समर्थन किया था। Also Read भारत ने एक बार फिर चीन को दिखाई आंख, BRI का नहीं किया समर्थन, जानिए क्या है मामला ट्रूमैन सिद्धांत के तहत यूएसएसआर के सहयोगियों के प्रति अमेरिका की ‘रोकथाम’ की नीति, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कभी भी साम्यवादी देशों को मान्यता नहीं दी। इस प्रकार अमेरिका के लिए, साम्यवादी चीन ‘वास्तविक’ चीन नहीं था। एक मान्यता यह थी कि इसका विस्तार ताइवान तक था। ताइवान द्वीप को शाही किंग राजवंश द्वारा प्रशासित किया गया था, लेकिन 1895 में इसका नियंत्रण जापानियों के पास चला गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद, यह द्वीप चीन की नेशनलिस्ट पार्टी या कुओमितांग के हाथों में चला गया।

