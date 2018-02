सेना को लेकर गलत ट्वीट करने पर फंसीं बीबीसी की संपादक, पासपोर्ट जब्त कर ‘देश’ छोड़ने को कहा

कुपोषण से जूझ रहे पापुआ प्रांत में इंडोनेशियाई सेना की मदद मुहिम को लेकर कथित आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में बीबीसी की इंडोनेशिया संपादक रेबेका एलिस हेंसक फंस गई। इंडोनेशिया की सरकार ने उनका पासपोर्ट जब्त करने के साथ पापुआ प्रांत को छोड़ने का हुक्म जारी किया है। रेबेका कुपोषण फैलने पर पापुआ में न्यूज कवरेज के मिशन पर थीं। संपादक को फॉरेन वॉच टीम की निगरानी में रखा गया है। हुआ दरअसल यूं कि एक फरवरी को रेबेका ने कुछ ट्वीट किए, जिसमें पापुआ में इंडोनेशियाई सरकार की ओर से कुपोषण प्रभावित परिवारों की मदद को लेकर आलोचना की थी। उन्होंने राहत सामग्री की तस्वीर के साथ ट्वीट करते हुए कहा था कि-“मदद के नाम पर सिर्फ नूडल्स, मिठाई, शीतलपेय और बिस्कुट ही शामिल हैं। इस ट्वीट को इंडोनेशियाई सेना ने गंभीरता से लिया और बयान जारी कर इसे जवानों की भावना को ठेंस पहुंचाने वाला बताया।”

Adding important NOTE: Other sources say this is NOT aid but normal supplies. Huge relief effort underway here.

— rebecca henschke (@rebeccahenschke) February 1, 2018