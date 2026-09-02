अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर सोमवार को बैंक ऑफ अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट एरिन पियासेंटि चाकू घोपकर हत्या कर दी गई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 32 वर्षीय एरिन कुछ दिनों पहले ही मातृत्व अवकाश के बाद काम पर लौटी थीं।

पुलिस ने बताया कि अचानक हुए इस हमले में एक 68 वर्षीय पुरुष भी घायल हुए थे। वह अभी अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है।

पुलिस ने हमलावर की पहचान 49 वर्षीय पामेला सिस्नेरोस के रूप में की है। वह न्यूयॉर्क के क्वीन्स की रहने वाली थी। न्यूयॉर्क पुलिस की कार्रवाई में उसकी गोली लगने से मौत हो गई।

न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर जेसिका टिश ने बताया कि हमलावर महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। ऐसे मामलों की वजह से पुलिस का उससे पहले भी सामना हुआ था। हालांकि न्यूयॉर्क शहर में उसकी गिरफ्तारी का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

कौन थीं एरिन पियासेंटि?

लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, यूनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिलवेनिया से ग्रेजुएट पियासेंटि बैंक ऑफ अमेरिका की ‘बिजनेस सिलेक्शन और कॉन्फ़्लिक्ट्स यूनिट’ में वाइस प्रेसिडेंट थीं। एरिन ने फोर्डहम लॉ स्कूल से लॉ की डिग्री हासिल की थी।

उनकी हत्या के बाद बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से जारी किए गए बयान में कि वे अपने सहयोगी के दुखद निधन से स्तब्ध और बेहद दुखी हैं।

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