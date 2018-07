बांग्लादेश का एक युवा फोटोग्राफर मॉनसून में किस करते कपल की तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट करने की वजह से सुर्खियां में छाया हुआ है। हालांकि तस्वीर वायरल होने पर फोटोग्राफर पर ना सिर्फ जानलेवा हमला हुआ बल्कि उसकी नौकरी भी चली गई। जानकारी के मुताबिक जिबोन अहमद ने बीते सोमवार (23 जुलाई, 2018) को ढाका यूनिवर्सिटी के पीछे बारिश में चाय की दुकान के समीप बैठे कपल की तस्वीर उस वक्त खींची जब दोनों प्रेमी एक-दूसरे को किस कर रहे थे। तस्वीर में कपल चाय की दुकान के सामने सीढ़ियों पर बैठा है। दोनों के अलावा कुछ और लोग भी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। इनमें एक शख्स छाता लगाए बैंच पर बैठा मोबाइल चला रहा है जबकि अन्य लोग अपने बिजनेस में व्यस्त हैं।

फोटोग्राफर अहमद ने इसी तस्वीर को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर लिखा है, ‘यह सौभाग्यशाली बारिश की कविता है। चलो प्यार को आजाद होने दें।’ देखते ही देखते तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो गई। कुछ लोगों ने तस्वीर खींचने के लिए फोटोग्राफर की जमकर सराहना की जबकि कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की। कुछ देर बाद तस्वीर सोशल मीडिया के इतर फसाद की वजह बन गई। ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर दूसरे फोटोग्राफरों ने अहमद पर हमला कर दिया। सोशल मीडिया में ही कुछ लोगों का दावा है कि कपल की तस्वीर खींचने की वजह से एक न्यूज वेबसाइट ने अहमद को नौकरी से भी निकाल दिया गया है। हालांकि अहमद पर हमले के बाद से ही बांग्लादेशी सोशल मीडिया में लोग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब अहमद इस्लामवादियों के निशाने पर आए हों। साल 2015 में उन्होंने बाग्लादेशी मूल के अमेरिकी लेखक अविजीत रॉय के हत्यारे की तस्वीर खींची और फिर रॉय और उनकी पत्नी की हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद की। तब खून में लथपथ रॉय की पत्नी सैकड़ों की भीड़ से मदद की गुहार लगा रहीं थी, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। अहमद की खींची उस तस्वीर ने दुनिया में काफी सुर्खियां बटोरीं।

This picture taken from TSC, DU today by Jibon Ahmed and this is real Bangladesh. Islami fundamentalism will be destroy from our country by such kind of love n practice….Love u Bangladesh… pic.twitter.com/15zUkfaeGR

— Nuruzzaman Labu (@labu8080) July 23, 2018