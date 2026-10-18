बांग्लादेश के एक मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक ड्रग अड्डे पर लोगों पर बंदूक तानते हुए और उन्हें पकड़ने की खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा कि मंत्री का नाम इशराक हुसैन ने अपने निर्वाचन क्षेत्र गांदरिया में नशीली दवाओं के खिलाफ एक अभियान के दौरान पुलिस के साथ ड्रग से जुड़े लोगों को पकड़ने पहुंचे थे।

मामला ने तब तूल पकड़ा जब 17 अक्टूबर की शाम 5.15 बजे बांग्लादेशी मंत्री इशराक हुसैन ने अपने फेसबुक पेज पर इस घटना का एक वीडियो डाला।

मंत्री ने खुद ही वीडियो फेसबुक पर शेयर किया

बांग्लादेशी अखबार द डेलीस्टार के मुताबिक, इशराक ने अपने फेसबुक पेज पर वीडियो डालते हुए कैप्शन में लिखा, “इशराक की कार्रवाई: ड्रग अड्डों को ध्वस्त किया गया, डीलरों को पुलिस के हवाले किया गया” वीडियो में इशराक और एक अन्य व्यक्ति के पास हथियार थे और वे वहां मौजूद भाग रहे लोगों को हथियार दिखाते हुए रुकने को कह रहे थे। वीडियो सामने आते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर इस पर मंत्री की आलोचना की।

Ishrak, the State Minister for Liberation War Affairs in Bangladesh’s illegitimate government, opened fire on ordinary garment workers using a foreign-made weapon—an act that the general public would never expect from a government. pic.twitter.com/f1G0Z7EZfY — SA (@Shariaalam1214) October 17, 2026

मंत्री के बॉडीगार्ड भी थे शामिल

साथ ही बांग्लादेशी मंत्री वॉकी-टॉकी से लोगों को ‘रुक-रुक’ चिल्ला रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस के आने के बाद ही कोई बातचीत होगी। मंत्री का एक बॉडीगार्ड लोगों को बंदूक दिखाते हुए रोककर उन्हें लात मारता हुआ दिखाई दे रहा था। इशराक ने पोस्ट में यह भी बताया कि उन्होंने यह कार्रवाई गांदरिया रेलवे लाइन के पास नशीली दवाओं के अड्डों पर की है।

कोई हथियार नहीं देखे गए- पुलिस

दे डेलीस्टार के मुताबिक, गांदरिया पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी मोनिरुज्जमान खान ने बताया कि मंत्री के सुरक्षा गार्ड ने दोपहर करीब 3.30 बजे पुलिस को सूचित किया था कि कई संदिग्ध नशा करने वालों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने आगे कहा, “एक गश्ती दल को मौके पर भेजा गया और मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया।” हालांकि उन्होंने मंत्री के हथियार वाले सवाल से खुद को दरकिनार किया और कहा कि वहां मौजूद लोगों पूछताछ में बताया कि उनके पास कोई हथियार नहीं देखे गए। आगे वीडियो को लेकर कहा कि मैंने वीडियो में मंत्री के हाथ में हथियार नहीं देखे।

मंत्री ने मामले में दी सफाई

मामला तूल पकड़ने के बाद मंत्री ने सफाई दी और कहा कि वह उनका लाइसेंसी हथियार था और उन्होंने इसे इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद 12 दिसंबर 2025 को खरीदा था। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि हथियार चुनाव के बाद खरीदा गया, इसलिए नामांकन पत्रों में इसकी जानकारी नहीं दे सकते थे।

हालांकि नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर 2025 थी और इशराक ने अपना नामांकन 28 दिसंबर को जमा किया था।

इस अभियान के दौरान हथियार लेकर जाने के कारण बताते हुए इशराक ने कहा, “गांदरिया रेलवे स्टेशन के निकट स्थित दयागंज घुंटीघर के आसपास के इलाके के निवासियों ने मादक पदार्थों के व्यापार के बारे में बार-बार शिकायत की थी।”

आगे कहा, “मैंने पुलिस के साथ कम से कम 30 से 40 बार मीटिंग्स की हैं। वे हर बार अलग-अलग स्पष्टीकरण देते हैं, कहते हैं कि उनके पास कर्मचारियों और वाहनों की कमी है।”

बांग्लादेशी मंत्री ने यह भी दावा किया कि इलाके में छापेमारी के दौरान कई पुलिसकर्मियों को गोली लगी थी। इशराक हुसैन ने यह भी कहा, “मैंने इसे चलाया नहीं, न ही मैंने इसका इस्तेमाल किसी को डराने के लिए किया। हां, हमने ऑपरेशन को अंजाम दिया और हम नशीली दवाओं के खिलाफ एक सामाजिक प्रतिरोध बना रहे हैं।”

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सऊदी अरब ने मक्का की एक मस्जिद के अंदर कथित तौर पर “अनैतिक काम” करने के आरोप में दो बांग्लादेशी नागरिकों को फांसी दे दी। यह कार्रवाई कल की गई। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के दोनों नागरिकों के नाम नजरुल इस्लाम अब्दुल बासिर और सिटि अख्तर बताए गए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें