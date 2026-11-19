बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। राजधानी ढाका में गुरुवार तड़के कई जगहों पर बम धमाके हुए। वहीं, चटगांव में पूर्व अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के पुश्तैनी घर को उपद्रवियों ने आग लगा दी। इन घटनाओं में कम से कम चार लोग घायल हुए हैं।

देश में यह हिंसा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की ओर से गुरुवार को बुलाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच हुई। हसीना सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी संभाली थी। उनकी सरकार ने अवामी लीग को भंग कर दिया था।

पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुरक्षा बढ़ाए जाने के बावजूद ढाका में कई जगह बम धमाके, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं। चटगांव के पांचलाइश इलाके में अज्ञात लोगों ने यूनुस के पुश्तैनी घर में आग लगा दी। इससे पहले देश के कई हिस्सों में ग्रामीण बैंक की शाखाओं को भी निशाना बनाया गया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बुधवार रात ढाका में अवामी लीग के दो नेताओं के घरों पर भी हमला किया गया और आगजनी हुई। इन हमलों के पीछे प्रधानमंत्री तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यकर्ताओं का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है।

हिंसा को देखते हुए पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। रातभर प्रमुख फ्लाईओवरों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात रहे। शहर के अंदर आने और बाहर जाने वाले रास्तों पर वाहनों की जांच की गई। संदिग्ध लोगों और मोटरसाइकिल सवारों से पूछताछ भी की गई।

‘बीडीन्यूज24’ की रिपोर्ट के मुताबिक, लॉकडाउन से पहले ढाका में पुलिस ने 24 घंटे तक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 565 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में हसीना सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके नूरुल इस्लाम नाहिद भी शामिल हैं। उन्हें बुधवार आधी रात को उनके घर से हिरासत में लिया गया।

हसीना को सजा सुनाए जाने के एक साल बाद अवामी लीग का लॉकडाउन

अवामी लीग ने यह लॉकडाउन ऐसे समय बुलाया, जब पिछले साल एक विशेष न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को उनकी गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाकर मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले को एक साल पूरा होने के मौके पर पार्टी ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया।

शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन के बाद सरकार गिरने पर बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। तब से वह भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश की सरकार लगातार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है।

इस बीच, संवेदनशील इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के हजारों जवान तैनात किए गए हैं। इनमें हसीना के जन्मस्थान दक्षिण-पश्चिमी गोपालगंज जिला भी शामिल है।

तारिक रहमान ने अवामी लीग के खिलाफ एकजुट होने की अपील की

प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बुधवार रात देश की लोकतांत्रिक ताकतों से अवामी लीग की राजनीतिक वापसी रोकने के लिए एकजुट होने की अपील की। उन्होंने पार्टी को आतंकवादी संगठन और सत्ता से बेदखल फासीवादी ताकत बताया।

‘द डेली स्टार’ की रिपोर्ट के मुताबिक, रहमान ने बीएनपी सांसदों से कहा कि वे अवामी लीग के कार्यकर्ताओं से निपटने के लिए सिर्फ पुलिस और प्रशासन पर निर्भर न रहें। इसके बजाय पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करें।

इसी बीच पश्चिमी नाराइल जिले में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने बीएनपी की एक रैली पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक, इस घटना में बीएनपी के दो स्थानीय नेताओं की मौत हो गई।

इसके अलावा मंगलवार और बुधवार की रात फरीदपुर और पिरोजपुर जिलों में हुई हिंसा में एक बीएनपी नेता और एक परिवहन कर्मचारी की भी जान चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीएनपी के कम से कम दो कार्यालयों और एक नेता के घर में आग लगा दी गई।

दूसरी ओर, पिछले दो दिनों में अवामी लीग के कम से कम दो कार्यालयों और पार्टी नेताओं की पांच संपत्तियों को भी आग के हवाले किया गया। देश के 64 प्रशासनिक जिलों में से 28 जिलों में बम धमाकों और वाहनों में आग लगाने की घटनाएं सामने आईं।

यूनुस के घर और ग्रामीण बैंक को निशाना बनाना नया घटनाक्रम

इस हिंसा के बीच मोहम्मद यूनुस के पुश्तैनी घर और ग्रामीण बैंक की शाखाओं पर हमले को एक नया घटनाक्रम माना जा रहा है। यूनुस ने शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अंतरिम सरकार की कमान संभाली थी। उनकी सरकार ने अवामी लीग को भंग कर दिया था। इसके बाद पार्टी के हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इनमें से कई पर गंभीर आरोप लगाए गए थे।

यूनुस सरकार के कार्यकाल में शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित धानमंडी आवास को भी उनके समर्थक बताए जाने वाले लोगों ने कई बार आग लगाई और बाद में पूरी तरह तोड़ दिया। इसके अलावा 1971 के मुक्ति संग्राम से जुड़े कई ऐतिहासिक स्मारकों को भी नुकसान पहुंचाया गया।

दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की हसीना की घोषणा के बाद बढ़ा तनाव

बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ रहा है। जुलाई में शेख हसीना ने पहली बार कहा था कि मौत की सजा सुनाए जाने के बावजूद वह दिसंबर में अपने देश लौटना चाहती हैं, ताकि कानूनी प्रक्रिया का सामना कर सकें।

बांग्लादेश सरकार लगातार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। वहीं, हसीना ने इसी महीने की शुरुआत में दोहराया कि वह हर हाल में दिसंबर में स्वदेश लौटेंगी।

उनके इस बयान के बाद देश में हिंसा की नई घटनाएं शुरू हो गईं। शुरुआत दक्षिण-पश्चिमी इलाके में स्थित उनके गृह उपजिला तुंगीपाड़ा से हुई, जहां मंगलवार को अवामी लीग के समर्थकों से जुड़ी गतिविधियों के बाद तनाव बढ़ गया। (PTI input)