Tarique Rahman Swearing Ceremony: बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के प्रमुख तारिक रहमान 17 फरवरी को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में के लिए भारत सहित 13 देशों को आमंत्रित किया है। पार्टी के अनुसार, इस समारोह में प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदार देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। जिन देशों को बुलाया गया है उनमें भारत, चीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल हैं।

शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी?

ढाका-नई दिल्ली के घनिष्ठ संबंधों और दोनों पड़ोसी देशों के साझा इतिहास को देखते हुए भारत का निमंत्रण विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है, लेकिन उसी दिन मुंबई में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के साथ उनकी पूर्व द्विपक्षीय वार्ता की वजह से उनके उपस्थित होने की संभावना कम है। इसके बजाय, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर या उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद है।

जयशंकर खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे

बता दें कि भारत बांग्लादेश के साथ संबंधों को सुधारने पर जोर दे रहा है। पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर जिया के अंतिम संस्कार के लिए ढाका गए थे और इस अवसर पर उन्होंने रहमान से मुलाकात की। हाल ही में एक रैली में बीएनपी नेता ने घोषणा की, “दिल्ली नहीं, पिंडी नहीं, बांग्लादेश सर्वोपरि।”

चुनाव परिणाम और सत्ता का समीकरण

हाल ही में हुए चुनावों में तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने कुल 299 सीटों में से 209 सीटों पर शानदार जीत हासिल की, जबकि उनकी सहयोगी जमात-ए-आजम को 68 सीटें मिलीं। इस बहुमत के साथ तारिक रहमान अब देश की बागडोर संभालेंगे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना होगा।

तारिक रहमान कौन है?

60 साल के तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रभावशाली ‘जिया परिवार’ से आते हैं। उनके पिता, जियाउर रहमान, बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे और उन्होंने 1978 में बीएनपी की स्थापना की थी, जिनकी 1981 में हत्या कर दी गई थी। तारिक की माता, खालिदा जिया, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। खालिदा जिया की मृत्यु के कुछ ही हफ्तों बाद तारिक को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। तारिक रहमान लंबे समय से देश से बाहर रह रहे थे और भ्रष्टाचार सहित कई आरोपों और विवादों का सामना करने के बाद आखिरकार देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…