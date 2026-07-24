बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इस्तीफा दिया। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने गंभीर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए संसद के अध्यक्ष मेजर (सेवानिवृत्त) हाफिज उद्दीन अहमद को अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया है। उनके सहयोगी ने इस बारे में जानकारी दी।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल समाप्त होने में अभी दो साल बाकी थे। शहाबुद्दीन को अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का करीबी सहयोगी माना जाता रहा है।

#WATCH | Dhaka | President of Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, has submitted his resignation letter to Major (Retd.) Hafiz Uddin Ahmed, Speaker of the Jatiya Sangsad, citing severe health reasons.



(Visuals from outside the Presidential Palace) pic.twitter.com/rdoKGHM6MJ — ANI (@ANI) July 24, 2026

द डेली स्टार अखबार से बातचीत में 76 वर्षीय शहाबुद्दीन ने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा, “मैं कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से जूझ रहा हूं।” बांगाभवन (राष्ट्रपति भवन) के एक प्रवक्ता ने पीटीआई को बताया कि शहाबुद्दीन के प्रतिनिधि उनका इस्तीफा लेकर संसद के लिए रवाना हो चुके हैं।

शहाबुद्दीन का इस्तीफा संसद के स्पीकर को सौंपा जाएगा

इस्तीफा पत्र संसद के स्पीकर हाफिज उद्दीन अहमद को सौंपा जाएगा। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार, नए राष्ट्रपति के चुनाव तक स्पीकर कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाएंगे। प्रवक्ता ने कहा, “जब तक स्पीकर को इस्तीफा पत्र नहीं मिल जाता, तब तक मैं इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं कर सकता।” मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, शहाबुद्दीन का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार औपचारिक रूप से राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका निभा रहे राष्ट्रपति से असंतुष्ट बताई जा रही थी।

शेख हसीना की सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद पद पर बने रहने वाले एकमात्र पदाधिकारी

1971 के मुक्ति संग्राम के सेनानी और निचली अदालत के पूर्व न्यायाधीश शहाबुद्दीन ने अप्रैल 2023 में पांच साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। उन्हें पिछली संसद ने राष्ट्रपति चुना था और जुलाई-अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले हिंसक आंदोलन के बाद शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के सत्ता से बाहर होने के बावजूद वह अपने संवैधानिक पद पर बने रहने वाले एकमात्र शीर्ष पदाधिकारी थे।

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ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने शुक्रवार को एंडी बर्नहम को अपना नेता चुन लिया है जिससे अब उनके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसके बाद अगले हफ्ते वह 10 डाउनिंग स्ट्रीट का कार्यभार संभालने के लिए मनोनीत प्रधानमंत्री बन गए हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(इनपुट- पीटीआई)