बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ऑफिशियल रेजिडेंस ‘गणभवन’ को एक स्मारक संग्रहालय में बदल दिया। इसका उद्देश्य जुलाई-अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों की याद को संजोना और उस आंदोलन के इतिहास को संरक्षित करना है।

इस संग्रहालय का उद्घाटन 5 अगस्त को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने किया। इस संग्रहालय का नाम ‘जुलाई मास अपराइजिंग मेमोरियल म्यूजियम’ रखा गया है। बता दें, 5 अगस्त 2024 को ही शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा था।

आंदोलन की यादों को किया गया संरक्षित

राजधानी ढाका के शेर-ए-बांग्ला नगर स्थित गणभवन परिसर में स्थापित इस संग्रहालय में जुलाई 2024 के जनआंदोलन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सामग्री प्रदर्शित की गई है। इनमें आंदोलन के दौरान इस्तेमाल की गई वस्तुएं, तस्वीरें, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, वीडियो फुटेज और अन्य स्मृति चिह्न शामिल हैं।

उद्घाटन के दौरान तारिक रहमान ने संग्रहालय की विभिन्न दीर्घाओं का अवलोकन किया। समारोह में एक विशेष डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसमें जुलाई जनविद्रोह की पूरी घटनाक्रम, आम लोगों की भागीदारी, उनके बलिदान और आंदोलन की सफलता तक की कहानी को दर्शाया गया।

क्या था जुलाई 2024 का आंदोलन?

जुलाई 2024 में बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण (कोटा) प्रणाली को हटाने को लेकर बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। यह आंदोलन धीरे-धीरे सरकार विरोधी प्रदर्शन में बदल गया। प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद हिंसा भड़क उठी।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की फरवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, 15 जुलाई से 15 अगस्त 2024 के बीच हुई हिंसा में 1,400 तक लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई के कारण हालात बेहद गंभीर हो गए थे।

5 अगस्त 2024 को भारत आई थीं शेख हसीना

लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया और भारत पहुंच गईं। इसके तीन दिन बाद मुहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला। इसी अंतरिम सरकार ने गणभवन को स्मारक संग्रहालय में बदलने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसे अब औपचारिक रूप से जनता के लिए समर्पित कर दिया गया है।

इतिहास को सहेजने की पहल

बांग्लादेश सरकार का कहना है कि ‘जुलाई मास अपराइजिंग मेमोरियल म्यूजियम’ आने वाली पीढ़ियों को 2024 के जनआंदोलन, लोकतांत्रिक संघर्ष और उसमें जान गंवाने वाले लोगों के बलिदान से परिचित कराएगा। सरकार का मानना है कि यह संग्रहालय देश के हालिया राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगा।

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पार्टी का कहना है कि ढाका सरकार जानबूझकर यह प्रचार कर रही है कि शेख हसीना की प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई है और वह इसमें शामिल नहीं होंगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए कमेंट करें।