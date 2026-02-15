बांग्लादेश में 12 फरवरी को हुए आम चुनाव में दो-तिहाई बहुमत से सत्ता में आने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को लगभग 50 प्रतिशत मत मिले हैं, जबकि जमात-ए-इस्लामी 31.76 प्रतिशत वोट ही ला सकी। बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने रविवार को यह जानकारी दी।

चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि निर्दलीय उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 5.79 प्रतिशत वोट मिले जबकि अन्य राजनीतिक दल काफी पीछे रह गए।

चुनाव आयोग के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी ने 49.97 प्रतिशत मतों के साथ 297 सीट में से 209 सीट पर जीत दर्ज की है।

जीत के बाद तारिक रहमान का पहला रिएक्शन

पाकिस्तान से 1971 में आजादी का विरोध करने वाली कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है।

जमात-ए-इस्लामी ने संसद में 68 सीटें जीतकर अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। आयोग के मुताबिक, बीएनपी की अगुवाई वाले गठबंधन को संसद की कुल 212 सीटों पर जीत मिली है जबकि जमात के नेतृत्व वाले गठबंधन के खाते में 77 सीट गई हैं।

शेख हसीना को छोड़ना पड़ा था देश

अवामी लीग की नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अगस्त 2024 में कुर्सी और देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उस दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन द्वारा बनाई गई नेशनल सिटिजन पार्टी को केवल छह सीट मिली हैं जबकि उसे महज 3.05 प्रतिशत मत मिले हैं।

मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पिछले साल शेख हसीना की अवामी लीग को भंग कर दिया था और इस वजह से वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गई थी।

यह भी पढ़ें- बांग्लादेश चुनाव में 85 महिलाओं ने आजमाई किस्मत, मात्र 8% ही पहुंच पाईं संसद