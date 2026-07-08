बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के उखिया उपजिले में रोहिंग्या कैंप में लैंडस्लाइड (भूस्खलन) की घटना सामने आ रही है। इसमें आठ बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा कि कई दिनों की हो रही तेज बारिश के बाद यह भूस्खलन हुआ है। इसके बाद एक मदरसा कीचड़ और मलबे के नीचे दब गया।
रायटर्स के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी कैंप के एक मदरसे में भारी मानसूनी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिसमें आठ बच्चों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए।
इससे पहले भी आठ लोगों की हुई थी मौत
बचाव कर्मियों ने मदरसे से 13 बच्चों को निकाला है, इनमें से आठ की मौत हो गई, जबकि बाकी को इलाज के लिए कैंपों में बने अस्पतालों में भर्ती कराया गया। ये मौतें तब हुईं जब इसी हफ्ते भारी बारिश की वजह से हुए अलग-अलग भूस्खलनों में कैंपों में आठ रोहिंग्या शरणार्थियों (जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे) की मौत हो गई थी।
आठ को अस्पताल में कराया गया भर्ती
रिफ्यूजी रिलीफ एंड रिपैट्रिएशन कमिश्नर (RRRC) के मिजानुर रहमान ने कहा, “आठ बच्चों की मौत हो गई है। बाकी 5 बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।”
अस्थायी घरों में रहते शरणार्थी
यहां ज्यादातर परिवार ढलान वाली और पेड़ों से खाली हो चुकी पहाड़ियों पर बांस और तिरपाल से बने अस्थायी घरों में रहते हैं। हर साल मॉनसून के मौसम में इन जगहों पर भूस्खलन का खतरा बना रहता है। भारी बारिश की वजह से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, इसलिए अधिकारी ज्यादा जोखिम वाले इलाकों से परिवारों को दूसरी जगहों पर भेज रहे हैं।
बांग्लादेश मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश का अनुमान लगाया है और अधिकारी भूस्खलन और अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) को लेकर अलर्ट पर हैं।
पड़ोसी देश म्यांमार में 2017 में सेना की कार्रवाई से भागने के बाद, 12 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी कॉक्स बाजार में बहुत भीड़-भाड़ वाले कैंपों में रह रहे हैं। कॉक्स बाजार दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप है।