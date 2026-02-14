बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में ‘बीजेपी’ को सिर्फ एक सीट मिली है। खबर की पहली लाइन को पढ़ने के बाद शायद आप भी चौंक गए होंगे लेकिन यह ‘बीजेपी’ भारत की भारतीय जनता पार्टी नहीं है बल्कि यह बांग्लादेश का एक राजनीतिक दल है।

इस राजनीतिक दल का पूरा नाम बांग्लादेश जातीय पार्टी (बीजेपी) है। बांग्लादेश जातीय पार्टी को आम चुनाव में भोला-1 संसदीय सीट से जीत मिली है। उसके उम्मीदवार अंदलीव रहमान पार्थो यहां से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं।

बीएनपी को मिली शानदार जीत

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने आम चुनावों में दो-तिहाई से अधिक बहुमत के साथ शानदार जीत हासिल की है। चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए गए नतीजों के मुताबिक, बीएनपी ने 297 में से 209 सीट हासिल की हैं। तीन सीटों पर बीएनपी के सहयोगी दलों को जीत मिली है।

बीएनपी के सहयोगी दलों में गणोसंहती आंदोलन, बांग्लादेश जातीय पार्टी और गोनो ओधिकार परिषद शामिल हैं। इन तीनों दलों ने एक-एक सीट पर जीत हासिल की है।

दूसरी ओर, जमात और उसके सहयोगियों ने 77 सीटें हासिल की हैं। जमात-ए-इस्लामी ने 68 सीटें जीतीं जबकि नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) को छह सीटें मिलीं। बांग्लादेश में पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटना पड़ा था। अंतरिम सरकार के गठन के बाद देश में आम चुनाव कराए गए।

मोहम्मद नजरुल इस्लाम को हराया

बांग्लादेश जातीय पार्टी के उम्मीदवार पार्थो ने भोला-1 सीट से 1,05,543 वोट हासिल कर जमात-ए-इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद नजरुल इस्लाम को हराया। इस्लाम को 75,337 वोट मिले। पार्थो ने चुनाव प्रचार के दौरान भोला को एक आधुनिक और सुंदर शहर बनाने का वादा किया था।

चुनाव प्रचार के दौरान पार्थो ने भोला-बारिशाल पुल का निर्माण करने, मेडिकल कॉलेज बनाने और घरों में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि वह लोगों के बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित करेंगे।

कौन हैं अंदालीव रहमान पार्थो?

पार्थो एक राजनीतिक, शिक्षाविद और वकील हैं। वह भोला-1 सीट से पहले भी सांसद रह चुके हैं। वह ढाका में स्थित ब्रिटिश स्कूल आफ लॉ के प्रिंसिपल हैं। उनका राजनीतिक करियर 2008 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने भोला-1 सीट से चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में उन्होंने अवामी लीग के उम्मीदवार युसूफ हुसैन हुमायूं को हराया था। पार्थो 2009 से 2014 तक संसद की स्थाई समिति के सदस्य के रूप में भी काम कर चुके हैं।

पार्थो पूर्व मंत्री और भोला-1 सीट से सांसद रहे नाजिउर रहमान मंजू और शेख रेबा रहमान के बेटे हैं।

