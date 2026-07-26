Bangladesh News: बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाएगी। देश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज़्जमान ने रविवार को यह जानकारी दी। गौरतलब है कि शहाबुद्दीन ने दो दिन पहले ही राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है।
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी रहे 76 वर्षीय मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बताया। हालांकि, उनका कार्यकाल खत्म होने में अभी दो साल का समय बाकी था।
क्या थीं राजनीतिक अटकलें
राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें भी लगाई जा रही थीं कि हाल ही में बनी प्रधानमंत्री तारिक रहमान की नई सरकार देश के इस संवैधानिक प्रमुख के साथ सहज महसूस नहीं कर रही थी।
“जनता की मांग पर होगी कानूनी कार्रवाई”
कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमान ने चटगांव में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करना चाहती। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहाबुद्दीन के राष्ट्रपति पद संभालने से पहले लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की बारीकी से जांच की जा रही है।
कानून मंत्री ने आगे कहा कि जनता की मांग को देखते हुए जांच के बाद पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
90 दिनों के भीतर होगा नए राष्ट्रपति का चुनाव
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संसद के अध्यक्ष हाफिज उद्दीन अहमद अगले 90 दिनों तक बांग्लादेश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। संविधान के मुताबिक इस 90 दिनों की समय-सीमा के भीतर ही नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है।
बता दें कि हाफिज उद्दीन अहमद इलाज के लिए विदेश गए हुए थे, लेकिन इस नए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभालने के लिए वे समय से पहले ही स्वदेश लौट आए हैं।
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नेपाल सरकार ने भारतीय और नेपाली नागरिकों के लिए सीमा पार भारतीय मुद्रा ले जाने से जुड़े नियमों को काफी आसान बना दिया है। नेपाल के केंद्रीय बैंक यानी नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) द्वारा जारी एक हालिया नोटिस के अनुसार, अब नेपाल में 9 नवंबर 2016 के बाद जारी किए गए ₹200 और ₹500 मूल्यवर्ग के भारतीय नोटों को स्वीकार किया जाएगा। पढ़िए पूरी खबर…