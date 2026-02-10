बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद पहली बार बांग्लादेश में आम चुनाव हो रहे हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर बैन भी लग गया है। प्रमुख दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात ए इस्लामी और नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी चुनाव में जीत के लिए जोर लगा रही है। बांग्लादेश में जमात ए इस्लामी इस बार अब तक के अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। 2024 में ही पार्टी पर से चुनाव लड़ने से बैन हटा है। जमात के नेताओं को उम्मीद है कि वह सत्ता में आ सकते हैं।

जमात-ए-इस्लामी के हेडक्वार्टर में भीड़

ढाका के मोगबाजार इलाके की एक भीड़भाड़ वाली गली में एक छोटी मस्जिद के बगल में एक तीन मंजिला इमारत है और यह जमात-ए-इस्लामी का हेडक्वार्टर है। इसे हाल ही में पीले रंग से पेंट किया गया है, इसमें नया फर्नीचर, लकड़ी का काम और एक शानदार लिफ्ट है। यह उस खस्ताहाल हालत से बिल्कुल अलग है जो करीब डेढ़ साल पहले थी, जब पार्टी पर लगा बैन अभी-अभी हटा था।

हालांकि अब जमात-ए-इस्लामी का ऑफिस आने-जाने वालों से गुलजार है। माना जा रहा है कि 12 फरवरी के चुनावों के बाद यह बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाएगी। ऑफिस की ओर जाने वाली सड़कों पर ‘दारी पल्ला को वोट दें’ (तराजू, पार्टी का चुनाव चिन्ह) के पोस्टर और बैनर देखे जा सकते हैं। जमात हेडक्वार्टर की ओर जाने वाली सड़कों पर भी इस चिन्ह की कई प्रतिकृतियां लटकी हुई हैं।

BNP के लिए चुनौती जमात

आने वाले चुनावों में शेख हसीना की अवामी लीग के मैदान से बाहर होने के कारण जमात (जैसा कि इसे बांग्लादेश में लोकप्रिय रूप से कहा जाता है) दिवंगत खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। हालांकि माना जा रहा है कि BNP चुनाव जीत जाएगी। लेकिन जमात बांग्लादेश की संसद में मुख्य विपक्षी पार्टी बन सकती है। यह उस पार्टी के लिए एक बड़ा बदलाव है जिसे शेख हसीना की सरकार और बांग्लादेश चुनाव आयोग ने बैन कर दिया था। इसके नेताओं को अवामी लीग के 17 साल के शासन के दौरान जेल भेजा गया, पीटा गया या हिरासत में लिया गया, और शीर्ष नेताओं को 1971 के युद्ध अपराधों में उनकी भूमिका के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी।

धार्मिक कानून का समर्थन करती है जमात

पूरी तरह से हाशिए पर होने और अस्तित्व के लिए संघर्ष करने से लेकर जमात ए इस्लामी पार्टी देश पर शासन करने के लिए धार्मिक कानून का समर्थन करती है। पार्टी अब अपने अब तक के सबसे अच्छे चुनावी प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। इससे पहले 1991 में जमात का सबसे अच्छा प्रदर्शन 18 सीटें थीं। वहीं पार्टी 2001-2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाले BNP के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा थी। हालांकि तब जमात 17 सीटें ही जीत पाई थी। इस बार जमात को उम्मीद है कि वह कुल 300 सीटों में से 30-90 सीटें जीत लेगी। जमात के कुछ नेता तो यह भी दावा कर रहे हैं कि वे कम अंतर से चुनाव जीत सकते हैं।

पार्टी के युवा नेताओं में से एक मीर अहमद बिन कासिम (जिन्हें बैरिस्टर अरमान के नाम से जाना जाता है) ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “हमें उम्मीद है कि हम कम अंतर से चुनाव जीतेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे।” अरमान शेख हसीना के शासनकाल में जेल में थे और अगस्त 2024 में अवामी लीग सरकार गिरने के बाद रिहा हुए थे। अब वह ढाका की एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।

छात्र विरोध प्रदर्शनों से हसीना सरकार गिरने के डेढ़ साल बाद जमात ए इस्लामी पार्टी का यह आत्मविश्वास कई कारणों से आया है। इनमें सबसे अहम है इसके युवा विंग (छात्र शिबिर की बांग्लादेश भर की यूनिवर्सिटी में छात्र चुनावों में जीत) जिसे पार्टी की बदलती किस्मत का संकेत माना जा रहा है।

क्या है युवाओं का रुख?

ढाका यूनिवर्सिटी के मशहूर कैंटीन मधुर कैंटीन के बाहर बैठी लड़कियों के एक ग्रुप ने बताया कि वे जमात के यूथ विंग के कैंपस चुनाव जीतने के बाद हो रहे बदलावों को देख रही हैं। यह कैंटीन कई राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ा रहा है और इसके मालिक को 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान मार दिया गया था।

यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की छात्रा नाहिदा ने कहा, “हमने देखा है कि वे छात्रों की मदद करने में काफी एक्टिव हैं, खासकर उन लोगों की जिन्हें फाइनेंशियल मदद की जरूरत है।” एक और छात्रा ने जमात के यूथ विंग द्वारा ड्रेस कोड लागू करने की संभावना पर अपनी चिंता जताई। उसने कहा, “आखिरकार यह संबंधित व्यक्ति की पसंद होनी चाहिए और इसे ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए।”

लड़कियों को क्या है चिंता?

दरअसल कई और लोगों ने भी चिंता जताई कि अगर जमात आने वाले चुनाव जीतती है तो महिलाओं पर पाबंदियां लग सकती हैं। उदाहरण के लिए पार्टी ने महिलाओं के लिए पांच घंटे काम करने का प्रस्ताव दिया है। कई लोगों को लगता है कि इससे एम्प्लॉयर्स उन्हें नौकरी पर रखने से कतराएंगे।

इससे पहले जमात ए इस्लामी पार्टी प्रमुख अमीर शफीकुर रहमान ने कहा था कि महिलाएं पांच घंटे काम करेंगी लेकिन उन्हें आठ घंटे की सैलरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयर्स पांच घंटे का पेमेंट करेंगे, जबकि बाकी तीन घंटे की सैलरी सरकार देगी। हालांकि पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में ऐसा कोई ज़िक्र नहीं है जो महिलाओं के लिए समान अवसर और अधिकारों का वादा करता है।

वहीं चिंताओं को कम करने के लिए अहमद उर्फ बैरिस्टर अरमान ने कहा, “हम कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी के साथ भी लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।” पार्टी ने रणनीतिक रूप से नेशनल सिटिजन्स पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जिसमें वे छात्र नेता शामिल हैं जो हसीना को सत्ता से हटाने वाले विरोध प्रदर्शनों के पीछे थे। लेकिन कई लोगों को लगता है कि वे सिर्फ सोशल मीडिया कैंपेन में ही मज़बूत हैं, जिसने बांग्लादेश की Gen Z को प्रभावित किया है।

TSC में दिखा बदलाव

ढाका यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर काज़ी मोहम्मद महबूबुर रहमान ने कहा, “वे अपने सोशल मीडिया कैंपेन में बहुत सोफिस्टिकेटेड दिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका असर सीमित है और वे BNP को सत्ता से नहीं हटा पाएंगे।” लेकिन, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, जमात के नेतृत्व वाले गठबंधन से 20 साल बाद बांग्लादेश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। इस बीच पिछले कुछ महीनों में जब से ढाका यूनिवर्सिटी में जमात संगठन सत्ता में आया है, कैंपस के मशहूर TSC (टीचर स्टूडेंट सेंटर) (कैंपस का कल्चरल स्पेस) में चुपचाप बदलाव देखने को मिला है।

ढाका यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि TSC छात्रों द्वारा चलाए जाने वाले अलग-अलग क्लबों की कल्चरल एक्टिविटीज़ का सेंटर है और इसमें रबींद्रनाथ टैगोर या काज़ी नजरुल इस्लाम के गाने-बजाने के कार्यक्रम शायद ही कभी हुए हैं। अधिकारी ने कहा, “हम देखते हैं कि कव्वाली कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिनमें धार्मिक बातें होती हैं, लेकिन गाने-बजाने के कार्यक्रम शायद ही कभी होते हैं। पहले हमारे पास दिन में कम से कम एक या दो कार्यक्रम होते थे, अब लगभग कोई नहीं होता।”

TSC में जमात संगठन और BNP के बड़े-बड़े पोस्टर लग गए हैं, जो कैंपस के राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र पर हावी नई ताकतों की पसंद को दिखाते हैं। लेकिन इन डर और चिंताओं के बावजूद TSC में युवाओं की भीड़ है और कम से कम अभी तक कोई उन्हें परेशान नहीं कर रहा है। पढ़ें शेख हसीना के बिना बांग्लादेश में चुनाव

