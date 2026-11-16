बांग्लादेश ने सोमवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत की ओर से रखी गई शर्त वाली रिपोर्ट से इनकार किया है। बांग्लादेश ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दोनों देशों के बीच ऐस कोई बातचीत नहीं की गई है।

विदेशी मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने कहा कि सरकार को द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना की वापसी की उम्मीद है और उसने उन्हें सौंपे जाने की मांग करते हुए भारत को कई बार पत्र लिखा है।

एक मीडिया संस्थान की थी रिपोर्ट

उन्होंने यह टिप्पणी बीबीसी बांग्ला की एक रिपोर्ट के जवाब में दी है, रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, इनमें उनके मामले की नए सिरे से सुनवाई और उन्हें अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का मौका देना शामिल हैं।

बिल्कुल भी नहीं- विदेशी मामलों की राज्य मंत्री

शबा ओबैद ने अपने ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा, “नहीं… बिल्कुल भी नहीं, हमने इस मामले पर उनके (भारत ) के साथ ऐसी कोई वार्ता नहीं की है।”

प्रत्यर्पण पर फैसला भारत सरकार को लेना- बांग्लादेश के कानून मंत्री

इससे पहले बांग्लादेश के कानून मंत्री मो. असदुज्जमां ने कहा था कि बांग्लादेश ने शेख हसीना की वापसी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और अब उनके प्रत्यर्पण पर फैसला भारत सरकार को लेना है।

असदुज्जमां ने कहा था, “हमने कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी तरफ से जरूरी सभी काम पूरे कर लिए हैं। वे (भारत) क्या करेंगे, यह उन पर निर्भर है।”

कानून मंत्री ने यह भी कहा कि मानवता के विरुद्ध अपराधों के मामलों में अपील दायर करने की समय-सीमा बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के पास कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

2024 में आईं थीं शेख हसीना

5 अगस्त 2024 को छात्रों के नेतृत्व में हुए उस विद्रोह के बाद, जिसने अवामी लीग की उनकी सरकार को गिरा दिया था, हसीना देश छोड़कर भाग गई थीं। तब से बांग्लादेश भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है।

बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने नवंबर 2025 में हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया। यह फैसला जुलाई-अगस्त 2024 के विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई में उनकी भूमिका के लिए सुनाया गया था। उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया और उन्हें एक आरोप में मौत की सजा तथा दूसरे आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हसीना ने इन आरोपों और पूरी कानूनी प्रक्रिया को खारिज कर दिया है।

रविवार को हुए थे गृहनगर में हिंसक प्रदर्शन

रविवार को शेख हसीना के गृह नगर गोपालगंज में उनकी अवामी लीग पार्टी के समर्थकों ने हिंसक प्रदर्शन किए। उनकी वापसी की योजना को लेकर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच, समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों और प्रतिष्ठानों पर हमले किए।

हसीना ने किया था बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क

इससे पहले इस महीने, हसीना ने अपनी वापसी को आसान बनाने के लिए नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र की मांग करते हुए नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से संपर्क किया था। हालाँकि, बांग्लादेश ने जोर देकर कहा है कि उनकी वापसी मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत ही होनी चाहिए। हसीना के पासपोर्ट आवेदन पर शबा ओबैद इस्लाम ने कहा, “बांग्लादेश का नागरिक होने का मतलब यह नहीं है कि आपको बांग्लादेशी पासपोर्ट मिल ही जाएगा।”

उन्होंने कहा कि संबंधित कानूनों के तहत सरकार दोषी अपराधियों या गंभीर आरोपों का सामना कर रहे व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। हालाँकि, इस्लाम ने इस बात पर ज़ोर दिया कि द्विपक्षीय संबंध केवल हसीना के प्रत्यर्पण तक सीमित नहीं हैं, और दोनों पड़ोसी देशों के बीच कई अहम मुद्दों को कूटनीति के जरिए सुलझाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, “बांग्लादेश-भारत संबंध शेख हसीना के मामले से कहीं अधिक बड़े हैं।”