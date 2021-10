बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में हमला, पुजारी की हत्या, अब मोदी से मदद की गुहार लगा रहे लोग

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर उपद्रवी तत्व लगातार हमला कर रहे हैं। इस बार इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया गया है। मंदिर के पुजारी को हमलावरों ने मार दिया है।

इस्कॉन ने पहले एक ट्वीट में कहा कि इस हमसे में मंदिर को काफी नुकसान हुआ है और एक पुजारी की हालत गंभीर बनी हुई है। ट्वीट में कहा गया है- “इस्कॉन मंदिर और भक्तों पर आज नोआखली, बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हिंसक हमला किया गया। मंदिर को काफी नुकसान हुआ और एक पुजारी की हालत गंभीर बनी हुई है। हम बांग्लादेश सरकार से सभी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय दिलाने का आह्वान करते हैं”।

कुछ देर बाद इस्कॉन ने एक और ट्वीट कर कहा कि बड़े दुख के साथ हम इस्कॉन सदस्य पार्थ दास की खबर साझा कर रहे हैं, जिनकी कल 200 से अधिक लोगों की भीड़ ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसका शव मंदिर के बगल में एक तालाब में मिला है। हम बांग्लादेश सरकार से इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं।

It is with great grief that we share the news of a ISKCON member, Partha Das, who was brutally killed yesterday by a mob of over 200 people. His body was found in a pond next to the temple.

We call on the Govt of Bangladesh for immediate action in this regard. https://t.co/BLwqGsN36h

— ISKCON (@iskcon) October 16, 2021