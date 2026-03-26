बांग्लादेश में एक बस को फेरी पर चढ़ाने की कोशिश के दौरान नदी में गिर जाने से कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बस दक्षिण-पश्चिमी राजबारी जिले में दौलाडिया टर्मिनल पर बुधवार शाम करीब पांच बजे पद्मा नदी में गिर गई।

फरीदपुर अग्निशमन सेवा के कमांडर मोहम्मद बिलालउद्दीन ने बताया कि कम से कम 35 लोग लापता हैं। उन्होंने कहा, “हमें जानकारी मिली है कि कम से कम 35 लोग लापता हैं। बचाव अभियान जारी है।”

दमकल सेवा अधिकारी तलहा बिन जासिम ने बताया कि बचाव दल ने डूबी हुई बस के अंदर से 22 शव बरामद किए हैं, जिनमें 6 पुरुष, 11 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 24 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं जिनकी मौत रेस्क्यू के बाद हुई। सेना, पुलिस, तटरक्षक बल और स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से फायर ब्रिगेड सर्विस की 4 यूनिट्स और 10 गोताखोर खोज और बचाव कार्य में लगे हुए हैं।

नदी से बस निकालने पर मिले 14 शव

फायरब्रिगेड सर्विस के अधिकारी सोहेल राणा ने घटनास्थल पर संवाददाताओं से कहा, ” बचाव पोत ने क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला और उसके भीतर से 14 शव मिले।” उन्होंने बताया कि गोताखोरों ने इससे पहले दो महिलाओं के शव बरामद किए थे और शेष 14 शव खराब मौसम के बीच 6 घंटे के प्रयास के बाद बस को नदी से बाहर निकाले जाने पर मध्यरात्रि के आस पास मिले। राणा ने बताया कि दमकल सेवा और तटरक्षक बल के गोताखोर सेना और पुलिस की मदद से लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं।

बस में करीब 40 यात्री सवार थे

अधिकारियों का अनुमान है कि ढाका जा रही इस बस में बच्चों समेत करीब 40 यात्री सवार थे और उनमें से अधिकतर ईद की छुट्टियां मनाकर राजधानी लौट रहे थे। राजबारी जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बचाव अभियान की अपडेटेड जानकारी लेने के लिए उनसे फोन पर बात की और हादसे की जांच के आदेश दिए।

पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों ने पहले बताया था कि करीब 11 यात्री तैरकर किनारे पहुंचने में सफल रहे या उन्हें बचा लिया गया लेकिन अधिकतर अन्य लोग अब भी लापता हैं। टर्मिनल के पर्यवेक्षक मोनिर हुसैन ने कहा, ”जब बस पोंटून पुल से नाव की ओर बढ़ रही थी तभी एक छोटी नाव पोंटून से टकरा गई और बस चालक के स्टीयरिंग पर से नियंत्रण खो देने के कारण बस नदी में जा गिरी।” उन्होंने कहा, ”बस हमारी आंखों के सामने नदी में गिर गई लेकिन हम कुछ नहीं कर सके।”

यात्रियों में से कई एक ही परिवार के सदस्य थे

दौलाडिया स्वास्थ्य परिसर के चिकित्सकों ने कहा कि दो महिलाओं के शव लाए गए जबकि एक अन्य महिला का उपचार किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों और अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों में से कई एक ही परिवार के सदस्य थे और उनमें से कई लोग बाहर खड़े होने के कारण बच गए लेकिन उनके रिश्तेदार बस डूबने के समय उसके भीतर थे।

टर्मिनल पर शोक संतप्त परिवार सर्च जारी रहने के दौरान अपने प्रियजनों के नाम पुकार रहे थे। कुश्तिया के एक यात्री ने इस दुर्घटना में अपनी पत्नी और बच्चों को खो दिया, उन्होंने बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून से बातचीत के दौरान कहा कि मैंने उनसे घर पर रहने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, “मैंने उनसे आने से मना किया था लेकिन मेरी पत्नी ज़िद पर आई। अब मैं क्या करूँ?”

एक जीवित बचे शख्स ने बताया कि वह तैरकर किनारे तक पहुँचने में कामयाब रहा लेकिन बस के डूबते ही उनकी पत्नी और बच्चे जैसे पानी में गायब हो गए। अब्दुल अजीज़ुल ने बताया कि वह भी तैरकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। उनकी पत्नी और बच्चा अभी भी लापता हैं।

आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 26 मार्च 2026 LIVE