पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर कानूनी रोक लगाने की मांग वाला प्रस्ताव पास किया है। यह फैसला साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण और बच्चों पर ज्यादा स्क्रीन टाइम के बढ़ते असर को देखते हुए लिया गया है। यह प्रस्ताव मंगलवार को विधायक सारा अहमद ने विधानसभा में पेश किया। वह बाल संरक्षण ब्यूरो की अध्यक्ष भी हैं।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब विधानसभा के प्रवक्ता के मुताबिक, सदन ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। विधानसभा ने केंद्र सरकार से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया की पहुंच सीमित करने के लिए उचित कानून बनाने की सिफारिश की है।

सोशल मीडिया क्यों किया जा रहा बैन?

प्रस्ताव में बच्चों को डिजिटल दुनिया के बढ़ते खतरों से बचाने के लिए व्यापक कानून बनाने और केंद्र व प्रांतीय संस्थाओं के बीच कॉर्डिनेटेड व्यवस्था तैयार करने की मांग की गई है।

प्रस्ताव में कहा गया कि सोशल मीडिया की बिना रोक-टोक पहुंच नाबालिगों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन यौन शोषण, अनुचित सामग्री और मानसिक तनाव जैसे कई खतरों के सामने ला रही है।

इस प्रस्ताव में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन और अमेरिका के कई राज्यों में सोशल मीडिया तक बच्चों के एक्सेस करने के लिए उठाए गए कदमों का भी हवाला दिया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार से भी इसी तरह के कानूनी सुरक्षा उपाय लागू करने की अपील की गई।

यह कदम ऐसे समय मे उठाया गया हहै जब दुनियाभर की सरकारें बच्चों की ऑनलाइन सिक्यॉरिटी को लेकर चिंतित हैं। और इससे निपटने की कोशिश कर रही हैं। कई स्टडी भी लगातार ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, साइबर शोषण व हानिकारक सामग्री के संपर्क के बीच संबंधों की जांच कर रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों ने हाल में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर उम्र आधारित सख्त नियमों की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। वहीं कुछ अन्य सरकारें बचचों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए सख्त एज वेरिफिकेशन सिस्टम और मजबूत कानूनों पर विचार कर रही हैं।