ट्विटर पर वायरल हो रहा ‘बलूचिस्तान एकता दिवस’, पाकिस्तान को बता रहे मक्कार

पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ट्विटर पर #BalochistanSolidarityDay और #BalochistanIsNotPakistan ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ‘बलोचिस्तान एकता दिवस’ वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बलोचिस्तान के लोग पाकिस्तान को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बलोचिस्तान के लोगों की इच्छा के खिलाफ उन्हें पाकिस्तान के क्षेत्र में रखा गया है। वह पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं।

विश्व भर में बलोचिस्तान के लोग अपने-अपने हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्विटर पर भी लोगों ने ट्वीट करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जताया है। कुछ लोगों ने ट्वीट कर पाकिस्तान को मक्कार तक बताया है। लोगों ने लिखा है कि पाकिस्तानी आर्मी बलोचिस्तान में लोगों के साथ ज्यादती करती है। बलोचिस्तान की महिलाओं का रेप करती है।

लंदन में फ्री बलोचिस्तान मुवमेंट द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। बलोच के राजनीतिक दलों के और कुछ गैर राजनीतिक दलों के लोगों ने इस सेमिनार में शिरकत की। इस बैठक में कलत के खान , मीर सुलेमान दाउद ने बलोच के नवाब और सरदार पर आरोप लगाया कि यह लोग पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलकर बलोच के लोगों के लिए साजिश कर रहे हैं।

Balochistan is NOT Pakistan Pakistan illegally occupied Balochistan and butchered 1000s of innocent Balouch youth, Kids and Raped women Pakistan army is not a professional army it is a gang of rapiest#BalochistanSolidarityDay pic.twitter.com/54NEa9Vt33 — #GauravPradhan (@DrGPradhan) August 14, 2019

#WednesdayThoughts #WednesdayWisdom

Baluch in Germany protest against Pakistan Army’s brutal atrocities & China’s relentless economic plunder of Baluchistan

Why UN remains a mute spectator to this gross human right violation? #BalochistanSolidarityDay #14AugustBlackDay pic.twitter.com/Yc4H73LvKT — Geetika Swami (@SwamiGeetika) August 14, 2019

#FreeBalochistan from the tyranny of brutal Pakistan regime. Pakistan stop the kidnapping and violent abuse of Baloch women. #14AugustBlackDay#BalochistanSolidarityDay pic.twitter.com/1M8NgmmQg6 — Ajesh (@ajeshnair) August 14, 2019

उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान की संसद के दोनों सदनों ने पाकिस्तान के साथ जुड़ने से इनकार किया है। इस मीटिंग के दौरान बलोचिस्तान लिब्रेशन आर्मी को यूएस द्वारा आतंकी संगठन घोषित किए जाने की निंदा की गई।

