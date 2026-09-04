पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बलों पर हुए दो बड़े हमले हुए हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने ली है। बीएलए ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के 25 जवानों को मार गिराया। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के तीन वाहनों को भी उड़ाने का दावा किया है।

बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार, बीएलए के प्रवक्ता ने कहा कि उसके लड़ाकों ने जियारत क्रॉस पर एक सैन्य काफिले को निशाना बनाया और दो वाहनों को उड़ा दिया।

बीएलए ने शुरू में दावा किया था कि इस हमले में 18 जवान मारे गए थे लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़कर 25 हो गई।

हमले के बाद बीएलए ने अपने आधिकारिक मीडिया चैनल हक्कल के जरिए एक मिनट 11 सेकंड का वीडियो जारी किया। वीडियो में जियारत क्रॉस के पास हमले के बाद का दृश्य दिखाई देता है।

दूसरा हमला सुराब इलाके के हाजिका क्षेत्र में किए जाने का दावा किया गया है। बीएलए के अनुसार, उसके स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशंस स्क्वॉड (STOS) ने दूर से ही विस्फोट कर पाकिस्तानी सैन्य वाहन को निशाना बनाया। इसमें सेना की एक गाड़ी तबाह हो गई और सात जवान मारे गए।

पाकिस्तान के लिए बढ़ रही चुनौती

बीएलए के हमलों की वजह से पाकिस्तान के लिए चुनौती बढ़ रही है। बीएलए के दावों के अनुसार, ‘फतह स्क्वाड’ ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए घात लगाकर हमले किए हैं। बीएलए के हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना के अफसर हाई अलर्ट पर हैं और कई इलाकों में तलाशी अभियान चल रहा है।

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पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के पांच जिलों में बीएलए ने हमले किए। इन हमलों में कम से कम 10 सुरक्षा कर्मियों और 37 विद्रोहियों की मौत हो गई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।