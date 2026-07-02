पाकिस्तान सरकार और सेना की दमनकारियों नीतियों को लेकर बलोच कार्यकर्ता ओमर करीम ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सरकारी निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने शांतिपूर्ण भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान पर बलोच के राजनीतिक कार्यकर्ता के खिलाफ लगातार दबाव बनाने का आरोप लगाया है और बलोचिस्तान की स्थिति पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की अपील की है।

ओमर करीम ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यह अनशन गुरुवार से बलोच के जनता के समर्थन में शुरू हुआ है और शुक्रवार 3 जुलाई को शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा।

क्यों हो रहा प्रदर्शन?

एएनआई के मुताबिक, ओमर करीम के इस भूख हड़ताल शुरू करने का प्रमुख कारण हाल ही में बलोच कार्यकर्ता महरंग बलोच और सिबगतुल्लाह शाहजी को उम्रकैद की सजा सुनाया जाना है। इसके अलावा बीबोव बलोच, बेबर्ग जेहरी और गुलजादी बलोच की लगातार गिरफ्तारी भी इस प्रदर्शन का कारण बनी है।

उसने कहा “इस अन्याय को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है।” इस प्रदर्शन का उद्देश्य कार्यकर्ताओं की स्थिति और पाकिस्तान में जारी मानवाधिकार तोड़ने के ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना है।

किंग चार्ल्स स्ट्रीट के बाहर भी करेंगे अनशन

उन्होंने बताया कि वह गुरुवार और शुक्रवार तक 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर ही रहेंगे और शुक्रवार को वह अपना विरोध प्रदर्शन ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (FCDO), किंग चार्ल्स स्ट्रीट के बाहर करेंगे।

ओमर ने पत्रकारों, ब्रिटेन संसद के सदस्यों, मानवाधिकार संगठनों, दुनिया भर के बलोच समुदाय (डायस्पोरा) और आम जनता से इस प्रदर्शन में शामिल होकर बलोच समुदाय का साथ देने की अपील की।

उन्होंने कहा, “एकजुटता का हर घंटा महत्वपूर्ण है।” उन्होंने लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की मांग को और मजबूत करने का अनुरोध किया है।

लंबे समय से पाकिस्तानी सेना लोगों को कर रही गायब

बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तानी सेना द्वारा लोगों को गायब किया रहा है। हालांकि इसमें से कुछ लोगों को बाद में रिहा भी कर दिया जाता है, जबकि अन्य लंबे समय तक हिरासत में रहते हैं या उनकी हत्या कर दी जाती है।

दावा किया गया है कि इन कथित मानवाधिकार उल्लंघनों ने वहां के लोगों में असुरक्षा और सरकारी संस्थाओं के प्रति अविश्वास बढ़ा दिया है। साथ ही पाकिस्तानी सेना की मनमानी, गिरफ्तारियों और जवाबदेही की कमी ने बलूचिस्तान में शांति, न्याय और जनता के विश्वास को बहाल करने के प्रयासों को कमजोर किया है।

(यह खबर कल्याणी चौधरी के द्वारा लिखी गई है, जो जनसत्ता में इंटर्न हैं।)