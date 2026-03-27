राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के नेता बालेंद्र शाह शुक्रवार को नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। अपने समर्थकों के बीच वह ‘बालेन’ के नाम से मशहूर हैं। गुरुवार को बालेंद्र शाह को आरएसपी संसदीय दल का नेता चुना गया और इसके साथ ही उनके सबसे युवा निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन काठमांडू के शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में नेपाल के स्थानीय समयानुसार दोपहर 12:34 (भारतीय समयानुसार 12:19) पर होगा।

35 वर्षीय बालेंद्र शाह की पार्टी ने पांच मार्च को हुए संसदीय चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। रैपर से राजनेता बने बालेन शाह नेपाल के शीर्ष कार्यकारी पद पर पहुंचने वाले मधेश क्षेत्र के पहले शख्स भी होंगे।

‘बालेन’ को भारी बहुमत से मिली जीत

नेपाल के लोगों ने काठमांडू के पूर्व महापौर ‘बालेन’ और उनकी पार्टी आरएसपी को अगली सरकार बनाने के लिए चुना है। नेपाल में पिछले साल हुए हिंसक जेन-ज़ी (Gen-Z) विरोध प्रदर्शनों के बाद हुआ पहला आम चुनाव था। इस चुनाव का मकसद पीढ़ीगत बदलाव और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन लाना था। आरएसपी ने बालेन को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था।

इस पार्टी को प्रतिनिधि सभा की कुल 275 सीटों में से 182 सीटें मिलीं। प्रतिनिधि सभा के 275 सदस्यों में से 165 का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा और 110 का चुनाव आनुपातिक मतदान द्वारा होता है। बालेन ने झापा-5 निर्वाचन क्षेत्र में चार बार के प्रधानमंत्री रह चुके के पी शर्मा ओली को भारी अंतर से हराया। झापा-5 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) का लंबे समय से गढ़ रहा है। बालेन को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल शुक्रवार को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे।

बालेन का नया म्यूजिक वीडियो ‘जय महाकाली’

नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह की पूर्व संध्या पर बालेन ने गुरुवार को अपना नया म्यूजिक वीडियो ‘जय महाकाली’ का वीडियो जारी किया। नए म्यूज़िक वीडियो में उनके चुनाव अभियान की झलकियां दिखाई गई हैं और यह गीत देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के मकसद से बनाया गया है।

गुरुवार को रिलीज़ हुए इस वीडियो को अब तक 2.7 मिलियन (27 लाख) से ज्यादा बार देखा जा चुका है। आपको बता दें कि ‘जय महाकली’ भारतीय सेना का गोरखा बटालियन का युद्धघोष भी है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह वीडियो असल में दस साल पहले बनाया गया था। लेकिन 26 मार्च को इसे उनके चुनाव अभियान के कुछ शॉट्स के साथ अब पब्लिक किया गया। खबरों के मुताबिक, बालेन जल्द ही दो और गाने भी रिलीज़ करने वाले हैं।

पीएम बनते ही ‘100 फैसले’ लेंगे बालेन

काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को बनने वाली नई सरकार के लिए आरएसपी पार्टी रोडमैप पर काम कर रही है।

इस रिपोर्ट में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के हवाले से बताया गया कि 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 182 सीटों के साथ जीतने वाली आरएसपी की पहली कैबिनेट बैठक शुक्रवार को शासन से जुड़े ‘100 फैसले’ लेने की योजना बना रही है। इन फैसलों का मुख्य फोकस डिजिटलीकरण के जरिए सार्वजनिक सेवाओं को आसान बनाना होगा।

एक सरकारी सचिव ने बताया कि बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली कैबिनेट की पहली बैठक के बाद मंत्री अपने पहले ही दिन पदभार संभालने के बाद जनता को राहत देने वाले फैसलों की घोषणा भी करेंगे।

रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी सरकार की शुरुआत ही तेज़ फैसलों के साथ होगी जिसमें शासन सुधार और लोगों को तुरंत राहत देने पर खास ध्यान दिया जाएगा।

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नेपाल की राजनीति में इस समय बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के वरिष्ठ नेता बालेंद्र शाह (Balendra Shah) ने भारत और नेपाल के रिश्तों को और मजबूत बनाने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और करीबी संबंधों को और बेहतर तथा परिणाम देने वाला बनाया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर…