नेपाल ने अपना नेता चुन लिया है। चुनाव परिणामों से साफ है कि बालेन शाह जनता की पहली पसंद हैं। मतलब ये कि बालेन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री होंगे। बालेन शाह ने चार बार के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लगभग 50,000 वोटों के भारी अंतर से हराया। सितंबर में युवाओं के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के बाद ओली की निर्वाचित सरकार के पतन के बाद नेपाल में यह पहला चुनाव था। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। आइए जानते हैं कि बालेन शाह की जीत का नई दिल्ली पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

भारत-नेपाल संबंध

भारत और नेपाल के संबंध परंपरागत रूप से सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। दोनों देश 1800 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। भारत, काठमांडू के लिए सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार बना हुआ है। अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत दिल्ली ने विकास और रक्षा सहित अलग-अलग क्षेत्रों में काठमांडू को मदद दी है। भारत आपात स्थितियों और संकटों जैसे संकट के समय में नेपाल का सहयोगी रहा है। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं।

हालांकि, हाल के सालों में दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई है। नई दिल्ली ने नेपाल पर चीन के बढ़ते प्रभाव को चिंता के साथ देखा है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा विवाद भी बढ़ गया है। भारत-नेपाल सीमा पर कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर विवाद ने संबंधों में तनाव पैदा कर दिया। 2020 में, नेपाल ने एक मैप जारी किया जिसमें इन क्षेत्रों को शामिल किया गया था, जो भारत के उत्तराखंड राज्य का हिस्सा हैं।

पिछले अगस्त में दिल्ली ने लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार की फिर से शुरुआत पर काठमांडू की आपत्ति की कड़ी निंदा की थी। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के क्षेत्रीय दावों को अनुचित और निराधार बताया था। नवंबर में नेपाल के नए 100 रुपये के नोट ने भारत को नाराज कर दिया। इस नोट पर एक नया मैप छपा था जिसमें भारत के कुछ हिस्से भी शामिल थे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने इसे एकतरफा कार्रवाई बताया और कहा कि इससे जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आता।

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, नेपाल में कुछ लोग भारत को बड़े भाई की तरह व्यवहार करते हुए देखते हैं। वे भारत पर नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हैं।

क्या बालेन भारत के लिए अच्छी खबर साबित होंगे?

बालेन शाह की आरएसपी की अपेक्षित जीत नेपाली राजनीति के पुराने दिग्गजों के सफाए की कीमत पर हासिल हुई है। भारत के लिए स्थापित ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (Unified Marxist–Leninist) या पुष्प कमल दहल की सीपीएन (Maoist Centre) के बजाय एक युवा नेता के साथ जुड़ना एक बड़ा बदलाव है।

बालेन ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पारदर्शिता और नेपाल फर्स्ट के नारे पर ध्यान केंद्रित किया। न्यूज़18 के अनुसार, भारत को ऐसे नेता के अनुरूप ढलना होगा, जिनके लिए विदेश नीति नेपाल के संप्रभु हितों को अधिकतम करने के उद्देश्य से की जाने वाली तकनीकी बातचीत है। खबरों के मुताबिक, पूर्व रैपर को उनके समर्थकों के बीच भारत-विरोधी माना जाता है। 2023 में, उन्होंने अपने कार्यालय में “ग्रेटर नेपाल” का एक नक्शा प्रदर्शित किया था जिसमें कुछ भारतीय क्षेत्र शामिल थे।

इस मुद्दे पर बोलते हुए बालेन ने दैनिक भास्कर से कहा , “मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। भारत ने अपने संसदीय मानचित्र को सांस्कृतिक मानचित्र बताया, इसलिए हमने ग्रेटर नेपाल का ऐतिहासिक मानचित्र लगाया। किसी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।” उसी साल उन्होंने नेपाल में भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, क्योंकि उनका कहना था कि एक बॉलीवुड फिल्म में हिंदू देवी सीता को भारत की पुत्री बताया गया है। उन्होंने परंपराओं का हवाला देते हुए इस दावे का खंडन किया, जिनके अनुसार सीता का जन्मस्थान वर्तमान नेपाल में या नेपाल-बिहार सीमा के निकट है।

बालेन के नेतृत्व में भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी नेपाल फर्स्ट नीति अनजाने में चाइना फर्स्ट की वास्तविकता में तब्दील न हो जाए। हालांकि, आरएसपी नेता न तो भारत और न ही चीन का पक्ष लेते हैं। पिछले महीने उन्होंने चीन से जुड़े दमक इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट को अपने चुनावी घोषणापत्र से हटा दिया था।

एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत को उम्मीद होगी कि काठमांडू में एक स्थिर सरकार नेपाल के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करने और राजनयिक गति को फिर से मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। हालांकि, नई दिल्ली को नेपाल की उस स्थिति के लिए तैयार रहना होगा जिसमें नेपाल “सतर्क कूटनीति” के बजाय मुखर संप्रभुता की ओर अधिक झुकाव रखता है।

यह भी पढ़ें: कौन हैं बालेन शाह?

बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं। राजनीति में आने से पहले बालेन ने एक रैपर और कलाकार के रूप में पहचान बनाई। उन्होंने अपने रैप में हमेशा सामाजिक मुद्दों, युवाओं की परेशानियों और भ्रष्टाचार को आवाज दी। यही कारण है कि वह धीरे-धीरे युवाओं के दिलों में उतरने लगे। इसके अलावा उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाया। पढ़ें पूरी खबर…