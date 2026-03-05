इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के टॉप लीडर रहे अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद चर्चा है कि उनके बेटे मोजतबा को ईरान का सर्वोच्च नेता बनाया जा रहा है। मीडिया में आ रही इन खबरों पर भारत में ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि अभी तक किसी का भी इस पद के लिए चुनाव नहीं किया गया है।

ईरान के प्रतिनिधि ने कहा, “यह खबर सच नहीं है क्योंकि अभी तक किसी को चुना या नामित नहीं किया गया है और प्रक्रिया अभी जारी है। वह इस पद के उम्मीदवारों में से एक हैं। इस पद के लिए कई उम्मीदवार हैं और मोजतबा खामेनेई उनमें से एक हैं। उन्हें चुनने के पीछे कारण यह नहीं है कि वह अयातुल्ला खामेनेई के बेटे हैं बल्कि उनकी योग्यताओं के कारण उन्हें चुनने पर विचार किया जा सकता है। यह अभी अंतिम निर्णय नहीं है और इस पद के लिए योग्य व्यक्ति का चयन करने के लिए अभी भी मूल्यांकन किया जा रहा है।”