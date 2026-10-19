इजरायल के तेल अवीव से वियना जा रही ऑस्ट्रियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट की बम की धमकी के बाद बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। यह घटना 18 अक्टूबर को हुई। रॉयटर्स ने स्काई न्यूज के हवाले से यह जानकारी दी है। विमान में कुल 57 लोग सवार थे, जिनमें 51 यात्री और चालक दल के छह सदस्य शामिल थे।

बुल्गारिया के परिवहन मंत्रालय ने बताया कि विमान के उतरने तक एक फाइटर जेट उसके साथ-साथ उड़ता रहा और बाद में सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटरडार24 के अनुसार, एयरबस A320 विमान, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर OE-LZE था, को तेल अवीव से वियना के लिए शाम 6:40 बजे रवाना होना था।

परिवहन मंत्रालय ने क्या बताया?

परिवहन मंत्रालय ने बताया कि जब विमान रोमानिया की सीमा के पास था तब क्रू ने अलर्ट जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि क्रू ने सोफिया में इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला किया। इस तरह विमान का रास्ता बदलकर रात 9:25 बजे सोफिया में लैंडिंग कराई गई।

बीबीसी के मुताबिक, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस की फ्लाइट 82 रविवार शाम बेन गुरियन एयरपोर्ट से रवाना हुई और लगभग तीन घंटे बाद सोफिया के वासिल लेव्स्की एयरपोर्ट पर उतरी। बताया गया है कि बम का अलर्ट मिलने के करीब 30 मिनट बाद विमान की लैंडिंग हुई।

बीबीसी के अनुसार, बुल्गारिया की वायुसेना ने विमान को सुरक्षित सोफिया तक पहुंचाने के लिए मिग-29 लड़ाकू विमान को तैनात किया था। लैंडिंग के बाद यात्री विमान से बाहर आ गए, जिसके बाद अधिकारियों ने विमान की तलाशी ली। बीबीसी ने बताया है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

बुल्गारिया और इजरायल के मीडिया ने बताया कि विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ऑस्ट्रियन एयरलाइंस ने भी इसकी पुष्टि की है।

कैप्टन स्मित मच्छार पर हुआ था हमला

कुछ दिन पहले ही दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 के कॉकपिट में बड़ी घटना हुई थी। इस घटना में को-पायलट ने भारतीय नागरिक और कैप्टन स्मित मच्छार पर चाकू से हमला कर दिया था। हमले में स्मित मच्छार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। विमान में 27 बच्चों समेत 174 यात्री सवार थे। को-पायलट ओमानी नागरिक था और उसका नाम हमाम अल-हम्मामी है।

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फ्लाईदुबई ने दुबई-तेल अवीव फ्लाइट FZ1073 के कॉकपिट में ओमानी को-पायलट द्वारा भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला करने के एक हफ्ते बाद फ्लाइट फिर से शुरू करने की इजाजत मांगी है। हालांकि इजरायली परिवहन मंत्री मिरी रेगेव ने इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।