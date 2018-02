महिला पत्रकार के साथ सेक्स स्कैंडल में फंसे इस देश के डिप्टी पीएम, देना पड़ा इस्तीफा

ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री बार्नबाय जॉयस को सेक्स स्कैंडल में फंसने पर पद छोड़ना पड़ा है। महिला पत्रकार और अपनी पूर्व मीडिया सलाहकार के साथ यौन उत्पीड़न के खुलासे के बाद देश में बवाल मचा, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मैलकुमर टर्नबल की पहल पर बीते दिनों एक बनाकर मंत्रियों के अपने स्टाफ के साथ प्रेम संबंधों को प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया था कि मंत्री चाहे शादीशुदा हों फिर सिंगल, वे अपने स्टाफ के साथ शारीरिक संबंध की गतिविधियों में लिप्ते मिले तो एक्शऩ होगा। इस कानून का पहला शिकार खुद उप प्रधानमंत्री बार्नबाय हुए हैं। इसी कानून के दबाव में उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने खुद ट्वीट कर यह जानकारी देते हुए कहा,’अब तक मिले समर्थन के लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूं।’

On Monday morning I will step down as the Leader of @The_Nationals and Deputy Prime Minister of Australia. I would like to thank everyone for offering their support to me, especially the people of New England.

— Barnaby Joyce (@Barnaby_Joyce) February 23, 2018