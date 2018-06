कट्टर इस्लाम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में आवाज़ उठाने वाले इमाम मोहम्मद ताहिदी एक बार अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। ताहिदी ने बीते 8 जून को अपना वीडियो ट्वीट किया था। इस वीडियो में उन्होंने इस्लाम धर्म की कई धार्मिक पुस्तकों के हवाले से अपना बयान दिया था। ताहिदी के मुताबिक,”इस्लामिक आतंकवाद की जड़ें हमारी धार्मिक किताबों से शुरू होती हैं। इसी के कारण हमारे युवा आतंकवादी बन जाते हैं।” इमाम ताहिदी के इस बयान को बॉलीवुड अभिनेत्री कोयना मित्रा ने रीट्वीट किया है। कोयना मित्रा ने लिखा,”कृपया भारत की यात्रा कीजिए। हमारे देश को आप जैसे शिक्षकों की जरूरत है।” इससे पहले भी इमाम ताहिदी के बयान भारत में खासी चर्चा बटोरते रहे हैं। बल्कि इमाम ताहिदी ने भी ट्विटर पर उन्होंने भारत आने की इच्छा जताई थी। 25 दिसंबर 2017 को किए अपने ट्वीट में ताहिदी ने इस बारे में जिक्र किया था।

सोमवार को उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि क्या भारत में लोग मुझे जानते हैं, अगर हां तो ये ट्वीट 10 हज़ार की संख्या पार कर जाएगा। इसके बाद ताहिदी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर मैं भारत आया तो वहां के कट्टरवादी मुल्लाओं को इमरजेंसी छुट्टी लेकर मक्का जाना पड़ेगा। ताहिदी ने कहा है कि वह जनवरी 2018 में भारत का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि ताहिदी के पहले ट्वीट को करीब 16,000 से ज्यादा रिट्वीट मिले। उनके ट्वीट पर कई लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

