ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध अब भयानक रूप ले चुका है। ईरान लगातार इजरायल के साथ-साथ खाड़ी देशों को भी निशाना बना रहा है। तेजी के साथ ईरान इन देशों पर हमले कर रहा है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक ईरान के खिलाफ कोई सीधा जवाबी हमला नहीं किया गया है।

जब से युद्ध शुरू हुआ है, ईरान ने बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया है। खाड़ी देश यह भी कह रहे हैं कि हमले सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हवाई अड्डों, होटलों और अन्य ठिकानों पर भी हो रहे हैं। इसके बावजूद, इन देशों ने ईरान के खिलाफ खुला मोर्चा नहीं खोला है।

बीबीसी से बातचीत में अमेरिका के थिंक टैंक ‘सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी’ की सीनियर नॉन-रेजिडेंट फ़ेलो सिना तूसी ने कहा कि खाड़ी देश मानकर चल रहे हैं कि यह युद्ध उनका नहीं है। अगर वे जवाबी कार्रवाई करते हैं, तो यह एक बड़े संघर्ष में बदल सकता है। उनके मुताबिक, खाड़ी देशों को यह समझ आ चुका है कि अगर वे सीधे युद्ध में कूदते हैं, तो वे फायदे से ज्यादा नुकसान उठाएंगे।

खाड़ी देशों की मजबूरी ईरान की ताकत

जानकार यह भी मानते हैं कि ईरान जानबूझकर ऊर्जा ढांचे पर हमला कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर करती है। इसी वजह से वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्ग को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है।

हालांकि, बीबीसी से बातचीत में ‘ट्रेडर्स रिसर्च एंड एडवाइजरी’ के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बिलाल साब खाड़ी देशों के इस रुख से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि इससे ईरान को यह संदेश जा रहा है कि वह बिना किसी बड़े खतरे के दूसरे देशों को नुकसान पहुंचा सकता है। उनके अनुसार, अगर खाड़ी देश जवाबी कार्रवाई करते हैं, तो कम से कम अल्प अवधि में ईरान को हमले रोकने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी

खाड़ी देश इस युद्ध को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अमेरिका को अपने सैन्य बेसों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन देशों की सुरक्षा काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर करती है। अमेरिका की रक्षा प्रणाली कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर रही है।

खाड़ी देशों ने एक और पैटर्न भी समझा है। ईरान हर देश पर समान तीव्रता से हमला नहीं कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात इस युद्ध में सबसे ज्यादा ईरानी हमलों का शिकार हुआ है। इसका एक कारण यह भी माना जा रहा है कि उसने 2020 में इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने की दिशा में कदम बढ़ाया था। वहीं, ओमान, जो पश्चिम एशिया में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है, उस पर हमले अपेक्षाकृत कम हुए हैं। ओमान उन गिने-चुने देशों में है जिसने ईरान के नए सर्वोच्च नेता को भी बधाई दी थी।

क्या खाड़ी देश करेंगे अटैक?

जानकारों के मुताबिक, अगर आने वाले दिनों में ईरान खाड़ी देशों के ऊर्जा क्षेत्र पर हमले जारी रखता है, तो इन देशों का रुख बदल सकता है और वे भी सीधे जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। यह भी आशंका जताई जा रही है कि अगर ईरान समर्थित संगठन इन देशों पर हमले तेज करते हैं, तो यह संघर्ष और व्यापक रूप ले सकता है।

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