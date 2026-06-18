यूक्रेन ने एक हफ्ते में दूसरी बार ड्रोन हमले में रूस की राजधानी मॉस्को की एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। इसके कारण हवाई अड्डों पर कमर्शियल फ्लाइट्स का संचालन रोकना पड़ा। गुरुवार को कई यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को में कई स्थानों पर हमला किया जिससे एक तेल रिफाइनरी में आग लग गई। चार साल से भी अधिक समय पहले शुरू हुए रूसी आक्रमण के बाद से इसे यूक्रेन के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक माना जा रहा है।

रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने रातभर में विभिन्न क्षेत्रों में यूक्रेन की ओर से दागे गए 555 ड्रोनों को नष्ट कर दिया, जिनमें से लगभग 200 ड्रोन को मॉस्को की ओर बढ़ते समय रास्ते में ही रोक दिया गया। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने कहा कि शहर के दक्षिण-पूर्वी बाहरी इलाके में स्थित मॉस्को तेल रिफाइनरी पर कई ड्रोन गिरे। वहीं, रूसी परिवहन मंत्रालय ने कहा कि इस हमले के कारण मॉस्को के चार हवाई अड्डों से उड़ानों का संचालन रोक दिया गया।

तेल रिफाइनरी के पास सड़क पर यातायात रोक दिया गया

ब्रॉडकास्टर आरआईए ने गृह मंत्रालय के हवाले से बताया कि ऑइल रिफाइनरी के पास शहर के रिंग रोड पर यातायात रोक दिया गया था। रूसी अधिकारियों ने कहा, “वायु रक्षा बल एक बड़े पैमाने पर हमले को विफल करने में लगे हुए हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने कहा कि कई ड्रोन मॉस्को तेल रिफाइनरी तक पहुंचने में कामयाब रहे। उन्होंने बताया कि हमलों में एक शॉपिंग सेंटर को भी नुकसान पहुंचा है।

रूस ने कीव को निशाना बना बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया

यूक्रेन ने ये हमले ऐसे समय में किए हैं जब रूस ने कीव को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, ‘रूसी हमलों का उचित जवाब दिया गया।’ जलेंस्की ने यूक्रेनी हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि उनकी सेनाओं ने इस सप्ताह दूसरी बार मॉस्को तेल रिफाइनरी पर हमला किया, साथ ही रोस्तोव और कब्जे वाले क्षेत्रों को भी निशाना बनाया। उन्होंने इन हमलों को यूक्रेन पर रूस के हमलों की उचित प्रतिक्रिया बताते हुए रूस के युद्ध संबंधी बुनियादी ढांचे को पंगु बनाने के लिए अपने देश के रक्षा और खुफिया क्षेत्रों को धन्यवाद दिया।

जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, “कल रात, हमारे लॉन्ग रेंज सैंक्शन एक बार फिर मॉस्को क्षेत्र तक पहुंच गए। इस सप्ताह दूसरी बार, मॉस्को तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। रोस्तोव क्षेत्र और यूक्रेन के अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में भी लक्ष्यों पर हमले किए गए। यह पूरी तरह से न्यायसंगत जवाब है।” उन्होंने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय साझेदारों ने यूक्रेन के लंबी दूरी के हमलों की सटीकता की सराहना की है और इस बात पर जोर दिया है कि युद्ध समाप्त होना चाहिए और रूस को कूटनीति की ओर धकेलना चाहिए।

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रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर आक्रामक हमले शुरू कर दिए हैं और शनिवार की पूरी रात यूक्रेनी राजधानी कीव में हाईपरसोनिक मिसाइले दागकर भयंकर तबाही मचा दी। रूस ने इसे रूस के अंदर नागरिक ठिकानों पर कीव के हमलों का बदला बताते हुए चार तरह की मिसाइलों से हमला किया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें