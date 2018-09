ईरान में वार्षिक सैन्य परेड पर बंदूकधारियों के हमले में करीब 25 लोगों की मौत हो गई और 60 अन्य घायल हो गए। परेड में हिस्सा ले रहे सैनिकों, परेड देख रहे लोगों और सरकारी अधिकारियों पर गोलियां बरसाई गईं। सरकारी ईरना समाचार एजंसी ने सूत्र के हवाले से कहा कि हमले में 25 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 60 लोग जख्मी हो गए। इस्लामिक स्टेट समूह ने पिछले साल ईरान पर हमला किया था। संगठन ने क्षेत्र में अरब के अलगाववादियों ने पूर्व में पाइपलाइनों को निशाना बनाया था।

हमले के तुरंत बाद ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने क्षेत्रीय देशों और उनके अमेरिकी आकाओं पर दोष मढा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘ईरान अपने लोगों की रक्षा के लिए तुरंत और निर्णायक कदम उठाएगा।’ सरकारी टेलीविजन में अहवाज के कुद्स पर हमले के तुरंत बाद की तस्वीर दिखाई गई। खुजेस्तान के गवर्नर गोलामरेजा शरिआती ने आइआरएनए समाचार एजंसी को बताया कि दो बंदूकधारी मारे गए और दो अन्य को गिरफ्तार किया गया। शुरुआती खबरों में कहा गया था कि हमलावर तकफिरी हैं। इस शब्द का पहले इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट समूह के लिए किया जाता था।

आइएस ने ली जिम्मेदारी

इस्लामिक स्टेट समूह ने शनिवार को दक्षिण-पश्चिम ईरान में सैन्य परेड पर हमले की जिम्मेदारी ली है। समूह की प्रचार एजंसी अमाक ने इसकी जानकारी दी है। एक सुरक्षा सूत्र का हवाला देते हुए अमाक ने कहा, ‘इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने दक्षिणी ईरान में अहवाज शहर में ईरानी सुरक्षा बलों पर हमला किया।’ मैसेजिंग एप टेलीग्राम पर अमाक के अकाउंट पर बयान पोस्ट किया गया। सैन्य परेड पर हमले में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। तीन हमलावर घटनास्थल पर ही मारे गए जबकि चौथे को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसकी मौत हो गई।

Terrorists recruited, trained, armed & paid by a foreign regime have attacked Ahvaz. Children and journos among casualties. Iran holds regional terror sponsors and their US masters accountable for such attacks. Iran will respond swiftly and decisively in defense of Iranian lives. pic.twitter.com/WG1J1wgVD9

— Javad Zarif (@JZarif) September 22, 2018