आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंपनी एंथ्रोपिक ने कहा है कि उसने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। एंथ्रोपिक ने कहा है कि ट्रंप के प्रशासन ने उसे तकनीक के सैन्य इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार किया है और इसके खिलाफ ही उसने अदालत का रुख किया है।

एंथ्रोपिक ने अदालत से अपील की है कि वह पेंटागन की ओर से पिछले सप्ताह लिए गए फैसले को पलट दें। इस फैसले में पेंटागन ने उसे ‘आपूर्ति श्रृंखला के लिए जोखिम’ घोषित किया था।

एंथ्रोपिक ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश को भी रद्द करने की मांग की है जिसमें संघीय कर्मचारियों को उसके एआई चैटबॉट क्लाउड का उपयोग बंद करने का निर्देश दिया गया है।

एंथ्रोपिक की ओर से दायर मुकदमे में कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई पूरी तरह गैरकानूनी है। किसी भी सरकार को यह अनुमति नहीं दी जाती कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी कंपनी को सजा देने के लिए करें और एंथ्रोपिक अपने हक की रक्षा करने के लिए ही अदालत का रुख कर रहा है।

क्या है पूरा मामला?

एंथ्रोपिक ने सोमवार को दो अलग-अलग मुकदमे दायर किए। कंपनी ने कैलिफोर्निया की संघीय अदालत में और वाशिंगटन, डी.सी. की संघीय अपील अदालत में एक-एक मुकदमा दायर किया। कंपनी ने इन दोनों मुकदमों में पेंटागन द्वारा उसके खिलाफ की गई कार्रवाई के विभिन्न पहलुओं को चुनौती दी है।

कंपनी के ”चैटबॉट क्लाउड” का युद्ध में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर हुए एक विवाद के बाद पेंटागन ने पिछले सप्ताह सैन फ्रांसिस्को की इस आईटी कंपनी को ‘आपूर्ति श्रृंखला के लिए जोखिम’ घोषित कर दिया था। पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय है।

