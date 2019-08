ARTICLE 370 पर पाकिस्तानी संसद में बवाल, इमरान खान के इस बर्ताव पर भड़का विपक्ष

Article 370: मोदी सरकार द्वारा सदन में जम्मू कश्मीर पूनर्गठन बिल पास करने और जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद पाकिस्तान में राजनतीकि गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। पाकिस्तान मोदी सरकार के इस फैसले से बौखलाया हुआ है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद मंगलवार को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने संसद का संयुक्त सत्र बुलाया।

इस दौरान पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान, नौसेना प्रमुख एडमिरल जफर महमूद अब्बासी मौजूद रहे लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान इस संयुक्त सत्र से गायब दिखे जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं, स्पीकर के अपने कक्ष में जाने से पहले ही सत्र की कार्यवाही रुक गई

Ruckus in Parliament of Pakistan as the Opposition objects to Prime Minister Imran Khan’s absence from the joint session to hold a discussion on Kashmir. Session proceedings stopped even before starting as the Speaker left for his chamber. pic.twitter.com/eZrQfzvUM1

— ANI (@ANI) August 6, 2019