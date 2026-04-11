लगभग आधी सदी के लंबे अंतराल के बाद इंसान ने एक बार फिर चंद्रमा की दिशा में उड़ान भरी और इस बार सुरक्षित वापसी कर नई मिसाल कायम की। यह उपलब्धि केवल एक अंतरिक्ष मिशन तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह मानव जिज्ञासा, साहस और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम का प्रतीक बन गई।

नासा (NASA) के आर्टेमिस II (Artemis II) मिशन के तहत चार अंतरिक्ष यात्री रीड वाइसमैन (Reid Wiseman), विक्टर ग्लोवर (Victor Glover), क्रिस्टीना कोच (Christina Koch) और जेरेमी हैनसन (Jeremy Hansen) एक ऐतिहासिक अभियान पर रवाना हुए। उन्होंने पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर से अधिक दूरी तय की और चंद्रमा के निकट पहुंचकर सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए। इसे अब तक की सबसे लंबी मानव अंतरिक्ष यात्राओं में गिना जा रहा है।

इस मिशन का सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण चरण था वापसी का। जब ओरियन स्पेसक्राफ्ट (Orion spacecraft) पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था, उसकी गति 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक थी। इतनी तेज रफ्तार के कारण यान के चारों ओर आग की चमकदार परत बन गई, लेकिन अत्याधुनिक हीट शील्ड ने अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रखा।

ओरियन कैप्सूल ने प्रशांत महासागर में सफल स्प्लैशडाउन किया

आखिरकार, ओरियन कैप्सूल ने प्रशांत महासागर में सफल स्प्लैशडाउन किया। इसके तुरंत बाद सभी चारों अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उन्हें अमेरिकी नौसेना के जहाज यूएसएस जॉन पी. मर्था (USS John P. Murtha) पर ले जाया गया। वहां उन्हें मेडिकल बे में ले जाकर पोस्ट-मिशन स्वास्थ्य परीक्षणों से गुजारा जा रहा है।

इस ऐतिहासिक पल का साक्षी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) भी बना, जहां मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय एक चमकदार रोशनी और धुएं की लकीर देखी। यह दृश्य इस मिशन की भव्यता और तकनीकी सफलता का प्रतीक बन गया।

इस सफलता पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी आर्टेमिस II टीम को बधाई दी और इसे ‘शानदार और गर्व का क्षण’ बताया। उन्होंने संकेत दिया कि अब अगला बड़ा लक्ष्य मंगल ग्रह की यात्रा होगा। आर्टेमिस II मिशन की यह कामयाबी मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के नए युग की शुरुआत है जहां चंद्रमा के बाद अब नजरें मंगल पर टिकी हैं।

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अंतरिक्ष की दुनिया से आई नई तस्वीरों ने लोगों की जिज्ञासा को फिर से बढ़ा दिया है। नासा के Artemis II मिशन द्वारा ली गई ये चांद और पृथ्वी की खूबसूरत तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में चांद का वह भी हिस्सा नजर आ रहा है जिसे, लोग पृथ्वी से नहीं देख पाते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक