अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सोमवार को व्हाइट हाउस के पास उस समय हड़कंप मच गया जब यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने एक हथियारबंद संदिग्ध को गोली मार दी। घटना के बाद एहतियातन व्हाइट हाउस में कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया।

अधिकारियों के मुताबिक यह घटना नेशनल मॉल के पास हुई, ठीक उस समय के आसपास जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस का काफिला वहां से गुजरा था। हालांकि अधिकारियों ने साफ किया कि उपराष्ट्रपति इस हमले का निशाना नहीं थे।

सीक्रेट सर्विस के डिप्टी डायरेक्टर मैथ्यू क्विन के अनुसार एजेंटों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा जिसके पास हथियार होने का शक था। जब अधिकारियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह भागने लगा और फिर उसने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके जवाब में एजेंटों ने भी फायरिंग की जिसमें वह घायल हो गया।

घायल संदिग्ध को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उसकी हालत के बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इस दौरान एक किशोर जो उस वक्त रास्ते से गुजर रहा था वह भी मामूली रूप से घायल हुआ।

घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर लिया और व्हाइट हाउस परिसर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह हमला किसी बड़ी साजिश से जुड़ा था या नहीं।

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश की भी खबर सामने आई थी, जिससे सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सतर्क थीं।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वह जंग खत्म करने के लिए ईरान के नए प्रस्ताव का रिव्यू कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ईरान के दो अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम और फ़ार्स (इन्हें रिवोल्यूशनरी गार्ड का करीबी भी माना जाता है) ने कहा कि ईरान ने अमेरिकी के 9 सूत्रीय प्रस्ताव के जवाब में पाकिस्तान के जरिए 14-पॉइंट का प्रस्ताव भेजा है। पूरी खबर पढ़ें…