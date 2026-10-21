पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि देश के कई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स सरकारी सेवा में रहते हुए ही विदेशों में स्थायी रूप से बसने की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर तिलक देवशर ने इस मामले पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या पाकिस्तान के अधिकारी अपने देश के भविष्य को लेकर आशंकित हैं?

पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और सत्ता के गलियारों में विदेशों में बसने की कथित योजनाओं को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की देश के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि कई ब्यूरोक्रेट्स सरकारी पदों पर रहते हुए ही विदेश में स्थायी निवास की व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। इस मामले में पुर्तगाल का नाम प्रमुखता से सामने आया है।

ख्वाजा आसिफ के इन दावों के बाद भारत के पूर्व खुफिया अधिकारी और पाकिस्तान मामलों के एक्सपर्ट तिलक देवशर ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटनाक्रम को पाकिस्तान की मौजूदा परिस्थितियों और उसके वरिष्ठ अधिकारियों के भविष्य को लेकर भरोसे से जोड़कर देखा है।

ख्वाजा आसिफ ने ब्यूरोक्रेट्स की लॉयल्टी पर उठाए सवाल

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 18 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सक्षम और ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स की कमी नहीं है, लेकिन पिछले कई वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में अधिकारियों ने कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देशों को अपना स्थायी ठिकाना बना लिया है।

आसिफ ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों ने सरकारी सेवा में रहते हुए ही विदेश में बसने की योजनाएं तैयार कर ली थीं। उनके मुताबिक, यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं बल्कि कुछ मामलों में व्यवस्थित तरीके से की गई तैयारी हो सकती है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान के नौकरशाही तंत्र से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम इस मामले में सामने आए हैं। हालांकि, मंत्री ने संबंधित अधिकारियों की पहचान सार्वजनिक नहीं की और न ही अपने आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत पेश किया।

आसिफ ने सवाल उठाया कि जिन अधिकारियों को पाकिस्तान में महत्वपूर्ण पद, प्रतिष्ठा और सुविधाएं मिलीं, क्या वे वास्तव में देश की सेवा के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं या फिर उनके लिए पाकिस्तान विदेश में बसने तक का एक अस्थायी पड़ाव भर है?

पुर्तगाल क्यों बना चर्चा का केंद्र?

ख्वाजा आसिफ के आरोपों में पुर्तगाल का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। उन्होंने दावा किया कि हाल के वर्षों में यह देश पाकिस्तानी नौकरशाहों के विदेश में स्थायी रूप से बसने के लिए पसंदीदा ठिकानों में शामिल हो गया है।

रक्षा मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि एक व्यक्ति प्रभावशाली ब्यूरोक्रेट्स के लिए स्थायी निवास की व्यवस्था कराने में मदद कर रहा था। उनके अनुसार, उस व्यक्ति ने कई अधिकारियों से बड़ी रकम वसूल की और बाद में कथित तौर पर फरार हो गया। हालांकि, इस व्यक्ति की पहचान, रकम की मात्रा और संबंधित अधिकारियों के नामों के बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी वास्तव में सरकारी सेवा के दौरान ही विदेश में बसने की योजनाएं बना रहे हैं, तो इससे प्रशासनिक जवाबदेही, हितों के टकराव और सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठ सकते हैं।

तिलक देवशर ने पूछा- क्या पाकिस्तान के भविष्य पर भरोसा खो रहे हैं अधिकारी?

ख्वाजा आसिफ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व भारतीय खुफिया अधिकारी तिलक देवशर ने पाकिस्तान की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने 20 अक्टूबर को एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान में कुछ गंभीर रूप से गलत हो रहा है।

देवशर ने अपने बयान में ख्वाजा आसिफ के आरोपों में इस्तेमाल किए गए ‘बड़ी संख्या’ और ‘सरकारी सेवा में रहते हुए’ जैसे शब्दों पर विशेष ध्यान दिलाया। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि ब्यूरोक्रेट्स के विदेश जाने के कथित सिलसिले में पुर्तगाल नया पसंदीदा ठिकाना बनकर उभरा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या ब्यूरोक्रेट्स का कथित रूप से देश छोड़ने की तैयारी करना इस बात का संकेत है कि उन्हें पाकिस्तान के भविष्य पर भरोसा नहीं रह गया है।

Something is seriously wrong in Pakistan. Def Min Khawaja Asif has revealed that a significant number of govt officers had prepared for their relocation abroad while still serving. Note ‘significant number’ & ‘while still serving.’ Portugal is the new favourite destination for… — Tilak Devasher (@tilakdevasher1) October 20, 2026

देवशर ने व्यंग्यात्मक अंदाज में पूछा कि क्या यह डूबते जहाज से चूहों के भागने जैसा मामला है। उनका आशय यह था कि प्रशासन के अंदर काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारी देश की वास्तविक स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को बेहतर ढंग से समझते हैं। यदि वे ही बाहर बसने की तैयारी कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं?

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