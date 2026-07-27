यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार को कहा कि चार भारतीय नागरिकों को ले जा रहे एक व्यापारिक जहाज पर यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर हमला हुआ। चालक दल के दो सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जबकि बाकी दो के बारे में जानकारी का अभी इंतजार है। यह घटना शनिवार को हुई।

मालवाहक जहाज ‘एमवी एजीएन रैग्नर’ पर ओडेसा बंदरगाह पर हमला हुआ। ओडेसा, काला सागर क्षेत्र में यूक्रेन का प्रमुख बंदरगाह है जिस पर 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से कई बार हमले हुए हैं। भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा कि वह स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। दूतावास ने कहा, यूक्रेन में भारतीय दूतावास 25 जुलाई को ओडेसा बंदरगाह पर हमले की जद में आए एमवी एजीएन रैग्नर से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। बयान के अनुसार, घटना के समय जहाज पर चार भारतीय नागरिक सवार थे। दूतावास ने कहा, ताजा जानकारी के अनुसार, दो भारतीय सुरक्षित हैं, जबकि अन्य दो भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी की अभी प्रतीक्षा है।

खोज और बचाव अभियान जारी

दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। साथ ही, वह संबंधित अधिकारियों के लगातार संपर्क में है ताकि लापता चालक दल के सदस्यों की स्थिति का पता लगाया जा सके और उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान की जा सके। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमला किसने किया, किन परिस्थितियों में यह घटना हुई, या जहाजा पर चालक दल के कुल कितने सदस्य सवार थे। चारों भारतीय नागरिकों की पहचान और जहाजÞ पर उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी तत्काल कोई जानकारी नहीं मिल सकी है।

भारतीय दूतावास स्थिति पर रख रहा नजर

कीव स्थित भारतीय दूतावास सक्रिय रूप से स्थिति पर नजर रख रहा है और खोज एवं बचाव प्रयासों का समन्वय कर रहा है। रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से काला सागर का एक प्रमुख बंदरगाह ओडेसा लगातार हमलों का निशाना बनता रहा है। भारत ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति के कारण अपने नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा न करने की लगातार सलाह दी है। रविवार को विदेश मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी कि वे अत्यंत सावधानी बरतें और काला सागर में चलने वाले या उससे गुजरने वाले जहाजों पर नौकरी स्वीकार करने से पहले सुरक्षा जोखिमों का आकलन करें।

चार भारतीयों की हो गई थी मौत

एक हफ्ते पहले काला सागर में एक जहाज पर हमले में चार भारतीयों की मौत हो गई थी। पिछले सप्ताह यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से निकलते समय काला सागर क्षेत्र में रूसी मिसाइल हमले में एमवी गोल्डन लियो नामक जहाज पर सवार पांच भारतीय नागरिकों में से चार की मौत हो गई थी। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, मास्को ने गिनी-बिसाऊ का झंडा फहरा रहे मालवाहक जहाज गोल्डन लियो पर तीन क्रूज मिसाइलें दागीं, जिसमें भारत और सीरिया के चालक दल के सदस्य सवार थे। इस हमले में चार भारतीयों सहित 10 लोग मारे गए।

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यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर बड़ा असर डाला है। हमलों में कई तेल रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचने के बाद रूस अब पेट्रोल की कमी से जूझ रहा है। इस संकट से निपटने के लिए रूस की दिग्गज तेल कंपनियों ने भारत की सरकारी और निजी रिफाइनरियों से अतिरिक्त गैसोलीन (पेट्रोल) की आपूर्ति के लिए संपर्क किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। यहां क्लिक कर पढें पूरी खबर…