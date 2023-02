Chinese Balloon: अमेरिकी आसमान में दिखा एक और ‘चीनी गुब्बारा’, पेंटागन ने बताया सर्विलांस बलून

अमेरिकी आसमान में पिछले कुछ दिनों से एक संदिग्ध स्पाई बैलून देखा गया है। पेंटागन ने इसे लेकर दावा किया कि ये चीन का एक जासूसी गुब्बारा है। इसे लेकर अमेरिकी सरकार में काफी हलचल है।

Chinese Balloon: अमेरिकी आसमान में एक और चीनी गुब्बारा दिखा (Anna Griffin/Missourian via AP)

Chinese Spy Balloon in US Airspace: अमेरिकी आसमान में चीनी गुब्बारे को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच लैटिन अमेरिका में एक और चाइनीज बलून उड़ते देखा गया है। इसे लेकर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा कि यह एक सर्विलांस गुब्बारा है। न्यूज एजेंसी एएफपी ने पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर के हवाले से कहा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक, लैटिन की तरफ एक गुब्बारा उड़ते हुए देखा गया है। पता चला है कि ये चीन का एक और सर्विलांस बलून है। इससे पहले अमेरिका के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में एक संदिग्ध स्पाई बलून उड़ते देखा गया था। पेंटागन ने इसे लेकर दावा किया था कि ये चीन का एक जासूसी गुब्बारा है। इसे लेकर अमेरिकी सरकार में काफी हलचल है। इस बलून को पहले शूटडाउन का फैसला किया गया था, लेकिन सुरक्षा खतरों के कारण सरकार ने ऐसा नहीं किया। क्या बोला चीन वहीं, चीन ने गुब्बारे को एक नागरिक हवाई पोत बताते हुए कहा था कि इसका इस्तेमाल मौस संबंधी अनुसंधान के लिए किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने अमेरिका के हवाई क्षेत्र में अचानक हवाई पोत के प्रवेश पर खेद व्यक्त किया था। चीनी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि वह अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखेंगे और इस अप्रत्याशित परिस्थिति का समाधान करेंगे। राइडर ने कहा कि संदिग्ध गुब्बारे की कुछ दिनों तक अमेरिका में रहने की उम्मीद है और इस पर लगातार नजर रखी जाएगी। इससे पहले राइडर ने कहा था कि बलून अभी सेंट्रल कॉन्टिनेंटल यूएस के ऊपर है और पूर्व की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा था कि आकलन के मुताबिक, यह गुब्बारा जमीन पर लोगों के लिए सैन्य या शारीरिक खतरा पैदा नहीं करेगा, और इस पर लगातार नजर रखी जाएगी। संदिग्ध गुब्बारे को लेकर चीन के बयान पर एक सवाल के जवाब में राइडर ने कहा, “हम पीआरसी के बयान से बहुत अवगत हैं, लेकिन सच यह है कि हम जानते हैं कि यह एक सर्विलांस गुब्बारा है। हम जानते हैं कि गुब्बारे ने अमेरिकी क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय कानून का का उल्लंघन किया है, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसके बारे में पीआरसी को भी बता दिया गया है।”

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram