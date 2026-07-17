ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने शुक्रवार को एंडी बर्नहम को अपना नेता चुन लिया है जिससे अब उनके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसके बाद अगले हफ्ते वह 10 डाउनिंग स्ट्रीट का कार्यभार संभालने के लिए मनोनीत प्रधानमंत्री बन गए हैं। एंडी बर्नहम को “किंग ऑफ द नॉर्थ” के नाम से भी जाना जाता है।

ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर के तौर पर इलाके के हितों की रक्षा करने के अपने पक्के इरादे की वजह से शाही उपनाम पाने वाले एंडी बर्नहम ने शुक्रवार को एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं और वहां के लोगों को उम्मीद दिलाने के लिए काम करेंगे।

अगले सप्ताह ले सकते हैं शपथ

रायटर्स के मुताबिक, एंडी बर्नहम के शुक्रवार को ब्रिटेन की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता बनने की पुष्टि की गई, जिसके बाद वह अगले सप्ताह 10 (ब्रिटेन प्रधानमंत्री आवास) डाउनिंग स्ट्रीट का कार्यभार संभालने के लिए मनोनीत प्रधानमंत्री बन गए हैं।

लेबर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की अध्यक्ष शबाना महमूद ने लंदन में पार्टी के एक विशेष सम्मेलन में यह घोषणा की। उन्होंने कहा, “इसमें सिर्फ एक ही नामित सांसद था, इसलिए इस मुकाबले में कोई खास रोमांच या सस्पेंस नहीं था।”

कीर स्टार्मर देंगे आधिकारिक तौर पर इस्तीफा

सोमवार को निवर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टॉर्मर आधिकारिक तौर पर किंग चार्ल्स को अपना इस्तीफा सौंपेगे। इसके बाद, किंग चार्ल्स तृतीय ने एंडी बर्नहम को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

56 साल के नेता ने चेतावनी दी कि लेबर पार्टी के लिए अपनी किस्मत बदलने का यह आखिरी मौका है। उन्होंने वादा किया कि वे ब्रिटिश राजनीति के केंद्र ‘वेस्टमिंस्टर’ से सत्ता को देश के अलग-अलग इलाकों तक पहुंचाएंगे और एक ऐसी एकजुट टीम का नेतृत्व करेंगे जो देश की बेहद जरूरी मांग के मुताबिक बदलाव लाएगी।

उन्होंने लेबर पार्टी के सांसदों और अधिकारियों को संबोधित करते कहा, “हम एकजुट हैं और उस एकता से मिलने वाली ताकत को उन लोगों और जगहों की सेवा में लगाएंगे जो लंबे समय से राजनीति से उम्मीद जगाने का इंतजार कर रहे हैं और दोस्तों, हम यही करने जा रहे हैं – हम उन्हें फिर से उम्मीद देंगे।” उन्होंने कीर स्टारमर की भी तारीफ की।

एंडी बर्नहम ने कहा कि उन्होंने अभी तक अपनी मंत्रियों की टीम के बारे में फैसला नहीं किया है, लेकिन वे यह पक्का करेंगे कि इसमें “हमारी पार्टी के सभी हिस्सों और सभी समुदायों शामिल हों।” उन्होंने पाँच प्राथमिकताएँ बताईं, जो मुख्य रूप से पार्टी की एकता और ब्रिटेन के सभी हिस्सों के लिए एक नेता के तौर पर काम करने पर केंद्रित थीं।

फाराज की पार्टी रिफॉर्म UK को रोकने का वादा

एंडी ने फाराज की पार्टी रिफॉर्म UK को रोकने का वादा किया है। रिफॉर्म पार्टी के बढ़ते असर को रोकने की उनकी योजना ने लेबर पार्टी के सांसदों का भरोसा जीत लिया है। इन सांसदों को डर था कि 2029 में होने वाले अगले आम चुनाव में, ब्रेक्जिट के अनुभवी कैंपेनर नाइजेल फाराज की लोकलुभावन पार्टी के हाथों वे अपनी संसदीय सीटें हार सकते हैं। रिफॉर्म पार्टी कई महीनों से ओपिनियन पोल में सबसे आगे रही है।

हाल के हफ़्तों में, अमीर लोगों से फाराज के फंड लेने की बात सामने आने से उनकी छवि को कुछ नुकसान पहुँचा है। इससे शायद एंडी बर्नहम को लेबर पार्टी की किस्मत बदलने का मौका मिल सकता है।

बर्नहम को तुरंत करना होगा काम

ब्रिटेन की ट्रेड यूनियनों के मुख्य संगठन TUC के जनरल सेक्रेटरी पॉल नोवाक ने कहा, “एंडी बर्नहम की सरकार को तुरंत काम शुरू करना होगा और कामकाजी लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर लगातार ध्यान देना होगा।”

हालांकि एंडी बर्नहम ने वादा किया कि वह अगले हफ्ते तेजी से कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा, “जिस सरकार का नेतृत्व मैं करूंगा, वह अगले हफ्ते से ही पूरे भरोसे के साथ उस रास्ते को तय करेगी और इसीलिए, आज हुआ यह बदलाव पिछले 40 सालों में हमारी राजनीति का सबसे अहम बदलाव है।”

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ईरान का कहना है कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया जिससे गंभीर नुकसान हुआ। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने सरकारी मीडिया को दिए एक बयान में दावा किया है कि उन्होंने जॉर्डन में तैनात अमेरिकी लड़ाकू विमानों और टैंकरों को निशाना बनाया है। हालांकि, अमेरिका ने इस दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें