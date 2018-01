वीडियो: लाइव टीवी पर मासूम बेटी के साथ पहुंची पाकिस्तानी एंकर, जमकर हो रही तारीफ

पाकिस्तान में आठ साल की मासूम बच्ची जैनब की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना के बाद आवाम भारी गुस्से में है। लोगों में आक्रोश इस कदर है कि दंगा भी भड़क उठा। पुलिस झड़प में दो लोग मारे भी गए। पूरे देश में #JusticeForZainab मुहिम चल रही। लोग सड़कों पर उतरकर आरोपियों की गिरफ्तारी और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट, के मुताबिक पंजाब प्रांत के कासुर जिले में रहनेवाली आठ वर्षीय बच्ची का पिछले हफ्ते अपहरण हो गया था। मंगलवार को कचरे के ढेर पर उसका शव मिला। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर पाकिस्तानी जनता भड़क उठी। । बच्ची को रिश्तेदार के घर छोड़कर माता-पिता इस्लामिक यात्रा पर सऊदी अरब गए थे। पाकिस्तानी मीडिया भी मासूम के साथ इस वारदात को लेकर काफी मुखर दिख रही । ‘समा’ टीवी न्यूज चैनल की एंकर ने कुछ अलग कर अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा। हुआ यूं कि एंकर किरन नाज अपनी मासूम बच्ची को लेकर स्टूडियो पहुंच गई। फिर उन्होंने दर्शकों को बताया कि जैनब के साथ हुई इस घटना के बाद एक मां के तौर पर वह कितना दर्द महसूस कर रहीं हैं।

Not often that you see a TV news anchor bring her own child to her news cast – @SAMAATV ‘s Kiran Naz did precisely that to make a point about how she felt as a mother in Pakistan #JusticeForZainab #Justice4Zainab pic.twitter.com/6XMXQJmfzV — omar r quraishi (@omar_quraishi) January 10, 2018

किरन नाज के शो का वीडियो शेयर करते हुए पाकिस्तानी पत्रकार उमर कुरैशी ने ट्वीट करते हुए कहा- ‘‘इससे पहले शायद ही आपने किसी न्यूज एंकर को अपने बच्चे के साथ स्टूडियो में देखा होगा। मगर, समा टीवी की एंकर किरण नाज बच्ची को स्टूडियो लेकर पहुंचीं और उन्होंने बताया कि एक मां के तौर पर वे कितना दर्द महसूस करतीं हैं।”

बच्ची के साथ न्यूज एंकर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पाकिस्तान से लेकर भारत के सोशल मीडिया यूजर्स ने न्यूज एंकर की जमकर तारीफ की। लोगों ने कहा कि एंकर के चेहरे पर पसरे दर्द ने रुला दिया।

दीपक जसवानी ने एंकर की जमकर तारीफ करते हुए कहा-क्या शानदार रिपोर्टिंग है, मैं भारत में भी ऐसी रिपोर्टिंग दिखने को लेकर उम्मीद करता हूं।

Brilliant reporting and anchoring – wish I Sa more of this in india from where I am – this lady is too good ..! — deepak jaswani (@jaswanideepak) January 11, 2018



ललित शर्मा ने लिखा- मैं भारत से हूं और आपको देख-सुनकर आंसू आ रहे हैं। मैं एक एंकर को असहाय देख रहा हूं। भगवान करे कोई बच्चा इस तरह की मुसीबत न झेले। अमीना ने लिखा-हम ऐसे समाज में रहते हैं, जहां मर्दों को रेप न करने की नसीहत देने की जगह महिलाओं को रेप को सतर्क रहने को कहा जाता है। शुभांगी ने लिखा-मुझे इस एंकर पर गर्व है। जैनब को लेकर एंकर के अंदर के दर्द ने मुझे रुला दिया। हर दिन हम लड़कियां एक जैनब के रूप में जीती हैं। हमारे पास कानून है मगर न्याय नहीं मिलता।

I am from India and am in tears listening this. Didnt knew about what this was before watching. I felt helplessness of anchor. May no child in world have to suffer this.#JusticeForZainab — LALIT SHARMA (@LALITSHARMAHP) January 10, 2018

राजा ने लिखा- एक ईमानदार एंकर की सच्चाई भरी भावना का प्रदर्शन

राजेश सिंह ने लिखा-पाकिस्तान में बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना ने पूरे भारत को रुला दिया है।

I am so proud of this anchor… Her pain for Zainab brought tears to my eyes… We are not different… Everyday we have a Zainab… But nobody cares beyond lip service… We hv a law but justice never happens… Who will gv justice all the nirbhayas and Gudiyas… We hv failed. — Shubhangi Garje (@shubhangigarje) January 11, 2018

