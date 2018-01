दावोस: आनंद महिंद्रा को पसंद आया पीएम मोदी का अंदाज, राहुल बजाज बोले- देवेगौड़ा तो परिवार लेकर यहां आए थे

भारतीय उद्यमियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक में हिस्सा लेने दावोस पहुंचे हैं। 21 साल में यह दूसरा मौका है, जब भारतीय प्रधानमंत्री स्विटरजरलैंड के इस शहर में विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में पहुंचे हैं। इससे पहले यहां तत्कालीन प्रधानमंत्री देवगौड़ा आए थे। मोदी के साथ देश के माने-जाने बिजनेसमैन भी दावोस पहुंचे हैं। उन्होंने बैठक के महत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी को लेकर राय भी जाहिर की है।

देश के शीर्ष उद्योगपतियों में शुमार आनंद महिंद्रा ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर सराहना की। कहा कि- ‘‘ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री रात्रिभोज में शामिल हुए। उन्होंने सभी के सवालों का जवाब भी दिए। वे पर्सनल कनेक्ट रखते हैं। ऐसी शैली आमतौर पर दावोस में नहीं दिखाई देती। अब उनके संबोधन से लोगों की और ज्यादा अपेक्षाएं जुड़ीं हैं। ”

वहीं राहुल बजाज ने कहा कि- ‘‘ इससे पहले देवगौड़ा दावोस में आए थे, मगर वे पूरे परिवार के साथ आए थे। विश्व आर्थिक मंच बहुत गंभीर आयोजन होता है न कि पिकनिक मनाने का स्पॉट। हम इस बार खुश हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां हिस्सा लेने पहुंचे हैं। ” राहुल बजाज ने कहा कि देश में कुछ समस्याएं जरूर हैं मगर हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। समस्याओं का निदान करने में प्रधानमंत्री सक्षम हैं। हमारी अधिकांश आबादी 35 साल से कम की है, जिन्हें अच्छी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दें तो मजबूत जनसांख्यिकीय लाभ होगा।

मोदी विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को स्विटजरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बर्सेट से मुलाकात कर ट्वीट करते हुए कहा, ‘दावोस पहुंचने पर मैंने स्विस कन्फेडरेशन के राष्ट्रपति एलेन बर्सेट से बातचीत की । हमने द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं की समीक्षा की तथा इसे और मजबूत बनाने पर चर्चा की।’ स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी का आभार जताते हुए आश्वासन दिया कि वह भी भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करेंगे।दावोस रवाना होने से पहले मोदी ने कहा था ‘‘दावोस में, मैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ भारत के भविष्य के संबंध के लिए अपने विजन को साझा करने की आशा करता हूं।’’

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 48वीं सालाना बैठक में राजनीति, कारोबार, कला, अकादमिक और सिविल सोसायटी से विश्व के तीन हजार से भी अधिक नेता भाग ले रहे हैं।

