ब्रिटेन: संसद के बाहर सिख की पगड़ी खींचने की कोशिश, बोला- मुस्लिमों वापस जाओ

ब्रिटेन की संसद के बाहर कथित नस्ली हमले में एक श्वेत व्यक्ति ने एक भारतीय सिख नागरिक की पगड़ी खींचने की कोशिश की। भारत का रहने वाले रवनीत सिंह (37) ने बताया कि घटना उस वक्त हुई जब वह लेबर पार्टी के सिख सांसद तनमनजीत सिंह धेसी से मुलाकात के लिए पोर्टक्युलिस हाउस में प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रहा था। पोर्टक्युलिस हाउस ब्रिटिश पार्लियामेंटरी इस्टेट का एक हिस्सा है। सिंह ने बताया कि जब वह कतार में इंतजार कर रहा था, तभी वह शख्स उसके पास आया। उस शख्स ने सिंह पर नस्ली टिप्पणी की और जोर जारे से ‘मुस्लिमों वापस जाओ’ चिल्लाने लगा। इतना ही नहीं उस शख्स ने सिंह की पगड़ी खींचने की भी कोशिश की। सिख धर्म की मान्यता के अनुसार सिख पुरुष पगड़ी धारण करते हैं।

सिंह ने कहा, ‘‘मैं पोर्टक्युलिस के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहा था अ‍ैर वह शख्स दौड़कर मेरे पास आया। हमलोग अंदर जाने ही वाले थे कि वह मेरे पास आया और उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया।’’ ‘द इंडीपेंडेंट’ ने सिंह के हवाले से लिखा, ‘‘उसने झटके से मेरी पगड़ी खींची। मेरी पगड़ी लगभग आधी उतर गई थी, लेकिन मैंने उसे पकड़े रखा।’’ सिंह ने बताया कि उस शख्स ने किसी अन्य भाषा में उन पर नस्ली टिप्पणी की थी, जिसे वह समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, ‘‘वह एक श्वेत व्यक्ति था। लेकिन वह ब्रितानी जैसा नहीं लग रहा था। उसने मुस्लिमों वापस जाओ जैसा कुछ कहा था।’’

Disgusted to discover today that someone filled with hatred tried to pull off the turban of one of my guests standing in line outside @UKParliament. I hope the @metpoliceuk /authorities will take urgent action. https://t.co/0MRgdICPwa

— Tanmanjeet Singh Dhesi MP (@TanDhesi) February 21, 2018