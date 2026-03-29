ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने लंदन में यहूदी संस्था की चार एंबुलेंस जलाए जाने की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि यूरोप और पूरे ब्रिटेन में यहूदी विरोध का एक बड़ा ट्रेंड बनता जा रहा है।

टोनी ब्लेयर के मुताबिक, पिछले साल ब्रिटेन में 3,700 से भी ज्यादा एंटी-सेमिटिक घटनाएं सामने आई थीं। इनमें यहूदी लोगों और धार्मिक स्थलों पर हमले भी शामिल थे। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और नीदरलैंड में भी ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। उनके अनुसार, 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमलों के बाद इस ट्रेंड में और इजाफा हुआ है। ब्लेयर ने अपने लेख में कहा कि इस तरह की हर बड़ी घटना के बाद नेता निंदा तो करते हैं, लेकिन हालात में कोई खास बदलाव नहीं आ रहा है।

ब्लेयर आगे कहते हैं कि यूरोप में यहूदी समुदाय अब खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा है। कुछ जगहों पर लोग अपने ही देश छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। ब्लेयर का मानना है कि एंटी-सेमिटिज्म कोई नया ट्रेंड नहीं है, लेकिन अब यह एक नए और ज्यादा मजबूत रूप में सामने आ रहा है। उनका कहना है कि वामपंथ (लेफ्ट) और इस्लामिस्ट विचारधारा के बीच एक तरह का गठजोड़ बन गया है, जो इस समस्या को और बढ़ा रहा है।

उन्होंने अपने लेख में गाज़ा युद्ध का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, कुछ लोग इजरायल का विरोध करते-करते पूरे यहूदी समुदाय के खिलाफ हो गए हैं, जो गलत है। हालांकि उन्होंने गाज़ा के लोगों की पीड़ा को भी स्वीकार किया, लेकिन कहा कि ऐसी आलोचना तभी सही मानी जाएगी, जब 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमलों की भी स्पष्ट निंदा की जाए।

अपने लेख में ब्लेयर ने “जनसंहार” जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर भी सावधानी बरतने की अपील की है। उनका मानना है कि यहूदी समुदाय के इतिहास को ध्यान में रखते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सोच-समझकर होना चाहिए। ब्लेयर ने यह भी कहा कि कुछ नेता दबाव के कारण इजरायल से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। उनकी नजर में यही वजह है कि ऐसा माहौल बन रहा है, जहां एंटी-सेमिटिज्म और तेजी से बढ़ रहा है।

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