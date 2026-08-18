ईरान से जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि होर्मुज जलमार्ग (Strait of Hormuz) अब अमेरिका का हिस्सा है। उन्होंने अपने पोस्ट में नक्शा भी जारी किया है। साथ ही एक अन्य पोस्ट में उन्होंने होर्मुज खुला हुआ है और वहां से जहाजों की आवाजाही जारी है।

इस जलमार्ग को लेकर ट्रंप की ये बातें सिर्फ एक बार दी गई धमकी से कहीं अधिक समझी जा रही है। उन्होंने कई बार इस जलमार्ग को अमेरिकी इलाका घोषित करने का विचार सामने रखा है। सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने फिर कहा कि वह इस जलमार्ग को अमेरिकी इलाका घोषित करने के पक्ष में हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नाकेबंदी के जरिए अमेरिका का इस जलमार्ग पर पहले से ही पूरा नियंत्रण है।

अमेरिका का नया इलाका बताया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर सोमवार को एक नक्शा भी पोस्ट किया जिसमें इस अहम जलमार्ग को “अमेरिका का नया इलाका” बताया। इस मामले ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका एक अंतरिम शांति समझौते के तहत किए गए वादों को पूरा नहीं करता, तब तक यह जलमार्ग बंद रहेगा।

New media post from Donald J. Trump



( TS: Aug 18 2026, 7:09 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‌‍‌‌​‍‍​​‌​‌‍‍‍‍‌​​​​‍‌‌​​​​‌‍‌ pic.twitter.com/MXZtcwYrhB — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 18, 2026

खुला है होर्मुज जलमार्ग- ट्रंप

एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ कोई बातचीत न हो रही है और न ही ऐसी कोई बातचीत होनी तय है। इलाके में अमेरिकी नेवी की नाकेबंदी पूरी तरह से जारी है। होर्मुज जलमार्ग खुला है और वहाँ जहाजों की आवाजाही जारी है। पानी में बिछाई गई सभी बारूदी सुरंगों (माइन्स) को हटा दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।

US President Donald Trump posts on Truth Social – "There are no talks or conversations going on, or scheduled, with the Islamic Republic of Iran. The Naval Blockade remains in full force and effect. The Hormuz Strait is open and operating. All water mines have been removed or… pic.twitter.com/M1s74TcOE9 — ANI (@ANI) August 18, 2026

इस जलमार्ग पर हमारा पूरा नियंत्रण है- ट्रंप

ट्रंप ने सोमवार को कहा, “मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा विचार है। मेरा मतलब है, नाकेबंदी के जरिए हमारा इस पर नियंत्रण है। मुझे इसे अमेरिकी इलाका घोषित करने का विचार पसंद है। इस जलमार्ग पर हमारा पूरा नियंत्रण है।”

ट्रंप ने शुक्रवार को भी सार्वजनिक रूप से यह बात कही थी कि ईरान के साथ जंग के बाद वे इस जलमार्ग को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने पर सोच रहे हैं। लॉन्ग आइलैंड में एक रिपब्लिकन रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “ईरान को बुरी तरह हराने के बाद और वह बहुत बुरी तरह हार रहा है। मैं जल्द ही होर्मुज जलमार्ग को संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र घोषित कर दूंगा।”